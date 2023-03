La Cara Oculta - Canales

Una vez expuesta esta introducción, paso a exponer que yo pregunto cosas para llenar de algo la nada del interior de mi rubia cabeza. Al no arraigar con demasiada fuerza semilla alguna, pues me interesa todo, y me engancho a diversos temas. De ahí que os traiga unas recomendaciones de canales de Youtube en los que he metido varias horas, por mera curiosidad y con la expresión de una vaca que mira pasar un tren.

Para quitar hierro al asunto confesaré que, durante un tiempo, acudí a un centro en el que se me enseñó a andar con taconazos manteniendo un libro en equilibrio en la cabeza. Lo del libro creo que era circunstancial y por lo tanto no importa el título (¡ojalá fuese «Operación Cobra», de Richard Preston, aing!); el truco de circo en sí puede que a otras les hubiera servido para lograr patrimonio y hacienda, yo me sentía como una foca esperando un camarón de premio o, al menos, una barrita sustitutiva de biomanan.

Podéis creerme o no, me es indiferente. Yo sólo sé que no sé nada.

No me ha llamado a mí Dios por ninguna disciplina que valga para una mierda. Vamos, que no tengo ni idea de nada, sé hacer poco y mis habilidades son bastante difusas.

Me partí el orto con su revisión de «Howard, el pato»; me quedé muy loca con los gazapos de «Terminator 2», y me he ahorrado dos horas de mi vida tras ver su reportaje de «DragonBall evolution», y ahora soy fan de Jonh Trabulto. Ya os digo, es gracioso, pero es que además de que se ve que sabe de lo que habla respecto a cine, es que se curra la documentación y saca datos, repartos; enfrenta presupuestos contra cifras de recaudación, y tiene además la “ruleta curricular” que me descubre a una Scarlett Johansson de doce años en «Solo en casa 3» o, como se le conoció por aquellos lares, «Mi pobre angelito 3». Si es que ya con los títulos latinos se provocan la sonrisilla tonta. (¡Compráme una remera!)

Mariano es argentino, vive en los Buenos Aires, le he preguntado si es yotuber y él contesta que no se presentará como uno, pero que de momento sí (bien ahí). Su canal tiene poquito contenido pero es muy bueno. Se curra la edición con pausas, subtítulos chorras y zooms, pero en realidad por lo que yo espero sus actualizaciones es por la gracia que tiene el pibito. Habla de cine, pero de cine malo, o muy bueno porque como el mismo dice “perfectamente mala, sigue siendo perfecta”. Escoge títulos de tufazo a videoclub de aquellos que nos hicieron amar el séptimo arte, los resume y analiza. Saca punta a todo, desde el montaje hasta el guión, y es asombroso la capacidad de observación que tiene así como la de exponer lo obvio (los argentinos dice mucho “obvio”) pero que todos hemos dado por válido en nuestra suspensión de la incredulidad inducida por los gloriosos logos de Orin Pictures, Lucasfilm o Lightmotive Films.

@Facu_Peralta

Mira, este también es argentino, pero la antítesis del anterior en cuanto expresión, forma y registro. Os podría decir que Facu es más soso que la cerveza sin alcohol o que una aceituna sin relleno, pero lo cierto es que su tono calmado y su plano fijo de telediario (habría que cambiar ya esa definición por la de “plano youtuber”) quedan muy bien para lo que hace (excepto cuando intenta ser irónico como en «Bañeros»). Facu (que sale con la casa de un recogido que es sospechoso) habla sobre videojuegos, pero no hace gamesplays o críticas al uso. Se mete en cosas muy raras e interesantes a nivel técnico e histórico de este mundillo.

Gracias a él he descubierto como piratear una Switch con un clip; que los scroll laterales eran un insalvable para los PC de los 90; que «Doom» corre en cualquier cosa con disco duro; y que, en la práctica, Sony inventó la piratería de los videojuegos.

Quizás lo que me ha dejado más loca es la asombrosa historia de Billy Mitchell y Steve Wiebe. Nunca habría pensado que la subtrama absurda de la película «Pixels», de Chris Columbus (por otro lado impecable en su acercamiento al Tremendismo más canónico), hubiera estado basada en hechos reales. ¿Y lo del port 1:1 de «Titanfall» a la Play4?, ¿Eh, eh?, ¿Qué me dices del port 1:1 de «Titanfall» a la Play4?. Cuidao, que hablamos de la trepidante historia de unos informáticos comprimiendo archivos y picando código, pues Facu lo hace entretenido.

Además de los temas curiosos que plantea, es que es capaz de alguien como yo, que no tengo ni repajolera idea de informática o electrónica, consiga enterarse de aspectos técnicos de hardware o software. También me hace sentir muy vieja cuando da referencias de juegos que estrené. Bueno, en realidad no y pude jugar a ellos cuando mis hermanos se aburrían y soltaban el mando de la Atari, o yo lograba inducirles la inconsciencia gracias a un golpe en la nuca bien dao (así se han quedado). Monta sus vídeos con material gráfico y audiovisual que es pura arqueología (de dónde habrá sacado los anuncios de los láser disc); va muy bien peinado y limpio porque sabe que la imagen también cuenta en un buen comunicador; tiene la cocina de un apañado que ya me gustaría a mí; y yo lo miro y digo en plan maternal: “Qué monooooooo”. Ah, no acentúa nada en títulos ni descripciones.

Ya seas un nostálgico de los 8 bits o un hacker activo en la scene de los que sufren por no poder piratear la Xbox One, te va a gustar este canal. Por cierto, el otro día encendí mi GameBoy y aun me sangran los ojos en verde monocromo.

@Merluso

Esto es de @Merluso, cuya voz me recuerda a la del rapero Zatu por acento e inflexión, esto es bueno. Es un veinteañero con gafapasta y bigotito, esto no es malo. Este canal cuenta con una sección titulada «Antes de comprar» en la que intenta dar una opinión justa y con base crítica que sirva de guía al público a la hora de adquirir videojuegos. Ya con esto os podéis imaginar que trata títulos de novedad, no sé si llega a ser tester o contacto de prensa para preestrenos, pero ahí está en la más rabiosa actualidad. Así que si no os gustan los games u os quedasteis en el «Call of duti: Naranjito´s rising», lo mismo nos os va a interesar mucho su contenido. Merluso se curra el guión y tiene mucho desparpajo, lo que ocurre es que el mercado este de retroalimenta de títulos anteriores y una se pierde en las referencias que comparan el « Light liying 2» con su predecesor (fíjate que había un 1 de esto, y yo sin saberlo); o cuando te recuerda que el estudio tal ya no desarrolla el juego cual desde la entrega no sé cuántos, con lo que yo llego a la conclusión que entonces el carisma especial que tenía «AjambrerromBluguersmasherFall4» se habrá malogrado en un típico intento de exprimir al máximo una franquicia que hace tiempo que perdió su alma y el lore que cautivó a toda una generación de moders.

Sí, eso.

Luego hay algunos minutos en sus clips que parece que me está hablando en tagalo por lo de los 125 gigas para guardar en un SSD, CPU de 4 o 6 núcleos como el Core i7-3700 o el Ryzen 5 1600, acompañados ambos ejemplos de una GPU GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 5500 XT, a lo que hay que sumar 16 GB de RAM, todo para conseguir una calidad de 1440p a 30fps (esto es a lo que tiene que tirar la chisma para poder matar bien los marcianos), que eso sin contar con los bugs y los craks y los gromenagüers. Aink, Señor, lo gromenagüers.

Ahora diréis: “¿Y un canal de hardgamer qué nos puede aportar a nosotros?” Muy sencillo.

Yo (o vosotros) mañana digo que me voy a jugar un algo de novedad y no encuentro el «Alex Kidd» y me frustro. O lo mismo me descargo el «Tornderfrijonchertor: DeLastanding—IV» y resulta que es un mojón de kilo que, además de la decepción consiguiente, pues me ha costado sesenta euros ganados con el esfuerzo y sudor de mis ingles.

Si hubiera visto la review de Merluso sobre «Tornderfrijonchertor: DeLastanding—IV», primero hubiera comprobado que ha sufrido un downgrade que es un penar, y segundo habría escuchado algo en plan: “Xiquilla, no te gastes sesenta pavazos en esto y hazte el «Candicrús», que es gratis”. Eso es lo que te cuenta este nene en resumen. Todo lo que os he expuesto antes en plan técnico y guiri está ahí para que se note que el tema se controla, pero lo importante es la opinión final libre de polvo, paja y anglicismos. Por otra parte me gusta que haga hincapié en narrativa, historia, los personajes o la ambientación. Ah, y se pone sociológico carajote en cortos bastante interesantes como «La VIOLENCIA en los Videojuegos» o «El REALISMO en los Videojuegos» (¡¡disonancia ludonarrativa!!).

Eso, que además me da a mí que Merluso no se casa con nadie, su opinión es independiente y rankinea desde la honestidad y el corazón. Además me hacen gracia sus comparaciones y chascarrillos (tan de nuestra tierra, ársa) y que se atreva a afirmar que los shooter tácticos son un ochenta por ciento simulador de senderismo.

Por otro lado, ahora puedo entrar en una tienda Game y decir que «Elden Ring» es una maravilla técnica a nivel de mundo abierto, pero que en comparación con otros títulos de FromSoftware es demasiado confuso en desarrollo y objetivos lo que lastra su jugabilidad.

Y que cien horas de juego para un modo historia, uuuuuuh, eso no es de recibo.