La Cara Oculta - Citas II

Después ya sabréis vosotros que hacer con ellas, a mí no me pidáis cuentas.

No sabía muy bien cómo englobar todo esto que os traigo, así que me agarro al calendario (algo muy socorrido y más si trae santoral) y os hago saber de todas estas cosas molonas de las que me voy enterando.

Es en el espacio lounge de la sala Siroco de Madrid, que está en la calle San Dimas número 3, eso queda en el centro y he estado mil veces, pero si tengo que llevaros, es posible que me pierda.

Lloris se le da bien lo de mezclar distintas fuentes algo que ya demostró en «Que flamenca sóc» que aunaba el folclore valenciano con los palos más tradicionales del flamenco. A esto, lo mismo, se podría responder con aquello de “No es paella, es arroz con cosas, quilla”, pero yo en política no me meto.

Bachi-buzuk, La Fábrica de Cómic

Con esto tengo un problema porque me parece una muy buena iniciativa que merece ser apoyada y difundida, pero no he logrado que me confirmen fechas. A ver, se ha juntado toda esta gente Enrique Sánchez Abulí, Toni Garcés, Hernán Migoya, Patricia Breccia, Hernández Cava, Bartolomé Seguí, Santi Arcas, El Torres, Vicente Cifuentes, David Muñoz, Miguel Robledo, Raúle, Alejandro Torres, Juanfran MB, Mai Egurza, Patxi Zubizarreta, Arkaitz González, Diego Olmos, Fernando Dagnino, Joan Mundet, Rubén del Rincón, Man, Luis Durán, Agustín Ferrer, Toni Guiral, Borja Crespo, Enrique Fernández, Santi Arcas, Fran Carmona , Mateo Guerrero, Pero J. Colombo, Francisco Ruizge, Josep Busquet, Sergio Meliá, Sebas Martín, Sergio Bleda, Alberto López Aroca y Bel Carrillo. Su intención es la de crear una revista de periodicidad semestral y que ofrezca a los lectores cómic realizado por autores españoles y latinoamericanos. Van a ser historias autoconclusivas acompañadas de artículos y supongo que se atreverán con la ilustración.

Una vez más, nos encontramos con la dificultad de que este tipo de proyectos resulten rentables a nivel económico para los autores y no sólo que valgan para adornar el currículo. Como si vas al banco y dices que necesitas un crédito para hacer tebeos, se van a reír de ti, este colectivo de artistas apuesta por acudir directamente a los lectores y tienen planeada la financiación en base a micromezenazgos. Sin intermediarios, directamente de esta fábrica a vuestras estanterías.

Os voy a dejar la web que han montado para que podáis seguir sus avances y calendario en el que anuncian que en este 2023 aparecerán los dos primeros números, así que la información debe estar a punto de caer. A ver cómo sale este nuevo experimento que, junto a otros similares, parecen ser la última esperanza de las viñetas en español fuera de los planes editoriales tradicionales.

http://lafabricadecomics.com/