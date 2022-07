La Cara Oculta - Cómic (VIII)

Chocozombie apocalíptico, de Samir Karimo, Miguel Ángel Sanchez y Felipe Arambarri Camprovín. Páginas: 42. P.V.P: 2,99€ Autoeditado

Con toda sinceridad confieso es que he decidido hacer esta reseña al enterarme de que este título había sido nominado a los premios Ignotus como mejor tebeo. Os aseguro que no pretendo ser destructiva con este texto, pero es que me parece una tomadura de pelo.

El apartado gráfico corre a cargo de Miguel Ángel Sánchez; el diseño y la maqueta son de Felipe Arambarri. Ambos exponen sus curriculums en los créditos y eso me resulta más sangrante aún. Con esto quiero decir que si «Chocozombie» me lo venden como la iniciativa de dos nenes que hacen su primer fancine, es posible que pudiera mirarlo desde otro ángulo, pero es que lo firma gente con pelos en el bigote y que además se supone que sabe lo que hacen. De verdad, es un insulto a la profesión pretender hacer pasar esto como un trabajo serio, y no me refiero a una interpretación, un gusto, una inclinación subjetiva; es que no hay narrativa, no hay arte, no hay más que una estética que, en cierta manera, podría recordar a dibujos pueriles de mal gusto.

Hablar de secuencia, de composición, de mensaje... es algo imposible. Mirad que hay una máxima que dice que todo con dibujos queda mejor, (es lógico, entra por el ojo y eso te lleva a leer y que la palabra entre al cerebro), pero en este caso los textos de Sami, que tenían su aquel de morbo erótico, de porno literario sucio, quedan sepultados por una maquetación vergonzosa, unas ilustraciones que no son tales, y por unos motivos que pretenden ser soeces pero que de tan malos en ejecución resultan ridículos.

Si el objetivo del arte es el de generar un sentimiento, este tomito lo consigue y no es el de provocación, rechazo, repulsa o escándalo, es el de vergüenza ajena.

Yo no me atrevo a sacar una obra integral porque sé que no dibujo una mierda, y como amante del cómic; alguien con cierto respeto al tema de contar historias, y también a los premios Ignotus, tengo que escribir estas líneas.

Esto es como si yo redactase así: “Aigo teveos d asion pro no m Los conpran X la sensura” y tuviera los santos ovarios de hacerlo público.

Adaptación (por decir algo) de seis historias de alto contenido sexual que en los relatos de Karimo que no estaban mal en origen, pero que estas viñetas destrozan.