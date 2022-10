La Cara Oculta - Crowdfunding (V)

Desde que, hace unas semanas, hablé con José Carlos Somoza y me comentó algunas de las teorías que circulan en los inframundos literarios sobre mi anonimato, estoy tentada de escribir una crónica de salseo del fandom, algo al estilo de Rodríguez-Sieiro , pero me voy a resistir a ello porque al público general muchos nombres no le van a decir nada; me voy a grajear enemistadas (que el novelista de fantaterróh tiene la piel muy fina) y, además, que los estilismos del Getafe Negro o del Golem Fest dan para poco comentario, que no digo yo que el utilitarismo y la comodidad no estén bien, pero tienen poco glamur.

No sé, probemos: Eva G. Guerrero apuesta por pantalón vaquero muy ceñido, camiseta friki de Star Trek y calcetín desparejao. Arriesga en el peinado con un look de estilo “no tengo cepillo en casa”. No, no lo veo yo (¡¡besos, nena!!)

Así que me he percatado de que hacía mucho que no venía a contaros nada sobre proyectos que buscan mecenazgo para llegar a los lectores. Me he pasado por la plataforma, especializada en estos usos, Verkami y me he encontrado bastantes cosillas interesantes en el campo del cómic.

A ver si consideráis que alguna de estas cuatro merece que os rasquéis el Bizum para que se hagan realidad.