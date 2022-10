La Cara Oculta - Miscelánea (XVIII)

Ah, sí que he visto unas cuantas cosas interesantes (en Las Palmas, en Mogán sólo vi tanguerío ) de estas que me gustan a mí (y espero que a vosotros también) y os las cuento ahora.

Más perdida que una lombriz dentro de una esponja, me di de bruces con el S/t espacio Cultural y galería de arte donde me llamaron la atención los murales con los que tienen adornados los muros de la fachada. Las alas azules son obra de Augusto Vives y llevan por título «Anatomía Del Aire», en su estilo esquemático y con un toque surrealista, son ideales para la foto de rigor. Dentro de la producción de este artista plástico e ilustrador palmense son de lo más accesible ya que su obra bebe de la simbología del absurdo y lo esperpéntico del dadaísta, dando como resultado un neosurrealismo muy personal.

Cuando me quedé sin batería en el móvil y ya no tenía el maps , me encontré con la Galería Manuel Ojeda y allí con una foto muy en pose de escritor argentino del escritor argentino Leandro Pinto. En su faceta de profesor del grupo Fuentetaja, Pinto imparte clases presenciales de escritura creativa en la citada galería. Yo lo conocía por su novela« Veneno de Escorpión» para Ediciones Babylon y su participaciones en la serie de «Choose Cthulhu» de Celaeno Books. Además de que lo tengo de amigo en Facebook desde donde sigo las actualizaciones de su blog «El Disparaletras».

Friki Bar

Y ya me dolían los pies y quería tomar algo, pero vi unas monas chinas de dibujos y tuve que cruzar la acera de la calle Domingo J Navarro para ver la tienda de tebeos emplazada en el número 46. Pero no era una tienda de tebeos (aunque tienen monas chinas) , era el Friki Bar, cuya decoración en vez de tener calendarios de equipos de futbol o carteles de toreros ,va de un royito friki otaku.

Se come, se bebe, no está mal de precio y los nenes son muy majos, está todo lleno de dibujos manga y cosillas de temática game. Tienen juegos de mesa para aburrir y quedan para ver «Los Anillos de Poder», realizan sorteos de merchandinsing, tienen también una colección de cromos que te dan con los pedidos (no me enteré muy bien, pero, si la completas, te dan un muñeco) y además organizan veladas temáticas en plan «Los Simpson», o, por supuesto, la del ya próximo Halloween con sesión de películas de terror o el concurso de relatos interactivos en el que regalarán algún funko-pop puta plaga los funkopóh, oye.

Ah, sí además ponen nombres graciosos a lo en carta de coctelería como el de los chupicornios, el Harley Quinn o el Hellboy.