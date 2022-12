La Cara Oculta - Miscelánea XX

No se trata de erotismo ni de escenas procaces propias de novela rosa, young adult , erótica de terciopelo o sado blandito de sombras grises. Esto es hard core muy bestia, totalmente impúdico y gratuito. Hablamos de dominación, violaciones de todo tipo, humillación, tortura física y mental, degradación, escatología, mutilación e incluso asesinato. Nada nuevo bajo el sol, ahí están los referentes de cierto marqués francés o los relatos masturbatorios de algún galo italiano dado a los caligramas y a contar las vergas por miles. Pero estos dos autores y sus obras tenían una intencionalidad, una segunda lectura entre orgías y penetraciones anales con los puños; es decir, todo era una escenificación en hipérbole para poder transmitir una denuncia y crítica. En este «Relatos de pornoviolencia» no hay nada de eso, ya os digo que es puro porno gonzo , desagradable o atrayente según baremos personales, pero gratuito y prescindible por completo.

No está mal escrito a nivel formal, falla en alguna tilde y en alguna puntuación de oraciones de condicional, pero es que el sexo está para practicarlo o, en todo caso, observarlo. Leído depende mucho de una atmósfera y una situación que requieren de cierta maestría para ser construidas y aquí no hay nada de eso.

No hay trama, los cuatro relatos «Antonio y rubiaaburrida37» «Elsa», «Electra» y «La Vecina», se agrupan bajo el hilo mínimo del cruce de referencias de personajes entre uno y otro y, una vez superada la sorpresa inicial, luego ya todo se reduce a exageraciones que intentan impactar y al final quedan ridículas. A mí ya es que me entraba la risa ante cada nuevo ano tan lleno de cosas que parecía un paragüero de recepción de hotel.

No afirmo esto porque me parezca ofensivo o me haya asqueado, es que nada de lo aquí propuesto es original, ni siquiera provocativo. Hay horas y horas de clips en imagen real y de acceso gratuito en la red (en la normalita, nada de en la deep ) similares a lo que aquí se nos describe, y el subgénero de cómic manga ecchi tiene ya mucha historia. Hay un momento en el primer relato que parece que todo ese juego de fluidos y parafilias va a arrimarse a un argumento con algo de interés, ya que se habla de los sucesos de la pandemia, la crisis social que conllevó y una guerra civil, pero eso se queda en poco más que un par de líneas anecdóticas.

Dread número 1. V.V.A.A. Páginas: 70. Cat Skull Projet. P.V.P: 10€

Para esto vais a tener que esperar un poco, sale en enero del 2023, pero merece la pena.

«Dread» es una revista de historieta corta y seriales. Nace como un proyecto personal del dibujante Jesus C. Gan que canaliza desde su sello Cat Skull Projet. Lo primero que llama la atención de la propuesta estética, tanto del este número como de la editorial, es lo cuidado de los diseños y el toque particular del mismo. Todo en Cat Skull se nota mimado, con un estilo gráfico realista, oscuro e impactante en esas ilustraciones en escala de grises, marcados contornos en tinta dura y toques de colores crudos.

C. Gan demuestra que su arte es versátil y puede adaptarse a cualquier tipo de historia, ya que es él quien se encarga de dibujar los argumentos de seis escritores que parecen haberse propuesto poner a prueba al ilustrador y le lanzan todo tipo de escenarios, personajes, épocas y diseños.

En serio, panda de cabrones que lo mismo piden un conejo gigantesco monstruoso que un plano abierto de las tierras vírgenes canadienses del siglo XIX.

C. Gan finta esquiva y golpea con la derecha en planificaciones de narrativa visual muy fluida, sin miedo a la variedad de encuadres y con una calidad de detalle maravillosa. Todo esto, repito, sin apoyo del color y haciendo gala además de un gran dominio de las expresiones y más en un estilo tan realista como el suyo.

«Dread» bebe y se inspira directamente de las revistas setenteras del género creepy o de fantaterror, así lo explica muy Javier Alcázar en su presentación retrospectiva. Impecable al aportar datos al tiempo que anuncia lo que nos vamos a encontrar en las siguientes historias cortas.

Abrimos con «El guardián del camino» de David Braña, autoconclusiva de corte metafórico y metafísico que consigue además incluir una escena de lucha con una zanahoria enorme a modo de arma sin que esto quede raro.

«Ramaga», de Raule, nos lleva al siglo XVI, a un naufragio proveniente de un barco negrero. Es cortita, pero tiene cuatro viñetas que acojonan y está muy bien cerrada.

«Wendigo», de Jesús Mora, también carece de continuación y me sabe a poco porque la ambientación y la criatura del título me encantan, aunque termina con un “fin” interrogativo que me hace guardar esperanza. Lo de meter tres páginas sin diálogo en una historia de una decena de láminas no acabo de saber si es morrazo o genialidad.

Luego tenemos un artículo firmado por Carlos Plaza centrado en la obra y figura de Lovercraft, que toca de forma tangencial al grupete de frikis aquel del Círculo de Lovercraft y los plumillas de la revista «Weird Tales». A mí no me aporta nada nuevo, pero es un texto muy correcto y documentado que me ha enamorado con ese cierre cuqui cuasi infantil de “Y, hasta aquí, mi verane....”, digo “mi artículo”.

Tras esto, hay dos páginas con guión del propio C. Gan, en «El monstruo», donde hace un ejercicio muy bueno de síntesis con una propuesta tierna que queda desmentida por lo inquietante del dibujo. Luego se marca una lámina que adapta en tono macabro el cuadro de Grant Wood ese de los granjeros. Otorga dinamismo al contenido general de la publicación, y todo entra muy bien por el ojo.

Lo siguiente es «El conde de Cabreas- La historia del viejo capitán» ideada por César Hercé que apunta a ser uno de los platos fuertes de «Dread», al presentarnos a un veterano militar, del ya decadente imperio español del siglo XVIII, con la misión de acabar con lo nosferatus. A Medveja (pasado Móstoles a la derecha) que se va a ello y tengo ganas yo de verlo en próximas entregas.

También me ha picado «Expósito y asociados» de Jos, quien, en una ambientación contemporánea, nos da a conocer a Alicia y a Toni que a base de latinajos y poderes, aún no explicados, se enfrentan a fenómenos extraños. Esta promete y me encantará ver cómo avanza.

Me ha gustado mucho esta idea tanto en concepto como en realización. El siguiente número ya está anunciado y en él Jesús C. Gan contará con ayuda en los dibujos gracias a la incorporación de otros artistas.

Le puse un pero a Jesús, cuando me hizo llegar la revista y vi los créditos, y fue el de que era un campo de nabos. Él me comentó, no sin cierta lastimilla, que ninguna de las escritoras con quienes había contactado había querido colaborar. ¿Qué pasa, nenas, no tenemos tiempo para currar con tanto quejarnos en redes de la falta de oportunidades?

Espero que «Dread» tenga una larga vida, así que comprad, comentad y compartid.