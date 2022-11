La Cara Oculta - Móstoles Misterioso. Tercer asalto

Sé que no debe ser fácil además bregar con instancias superiores, escalafones administrativos e incluso políticos; aumentar la carga de trabajo; colar en la agenda algo que parece ser tan poco importante como una iniciativa cultural y tan poco vistoso como es el texto plano, sin más artificios ni alharacas de lo que puedan aportar los recursos literarios y las figuras estilísticas.

Desde mi cómoda posición, de voz con voto, he podido comprobar cómo este par se han encargado de que todo funcionase sin tacha; se han ocupado de que los engranajes encajasen y han aguantado los roces e incomodidades propias de cualquier trato entre humanos. Todo esto con una dedicación que sobrepasaba sus funciones meramente laborales, se han implicado en la iniciativa como si se tratase de un proyecto personal.

Voy a descartar las metáforas y explicaros un poco a lo que me refiero. Esther y Miguel forman parte del a plantilla de la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Móstoles, estas dos personas son quienes se han encargado de organizar la tercera convocatoria del certamen de relato corto titulado «Móstoles misterioso». Es un concurso humilde en dotación, —aunque este año la cuantía de los galardones se ha incrementado—, incluido dentro de un programa cultural de una ciudad pequeña, —casi una conurbación de la capital que lo eclipsa todo—, sin más capacidad de difusión y de convocatoria que la puedan lograr gracias a las redes sociales y el predicar en el desierto que son las notas de prensa. No hablamos de un goloso premio comercial ni de un certamen con prestigio intelectual. Algunos podrían tacharlo con soberbia de un “concursillo de pueblo”, y puede que fueran justos en su apreciación, pero no deberían olvidar que eso no descarta que se sustente sobre un equipo humano que, aunque muy limitado, se toma su función con una profesionalidad, una seriedad y un cariño difícil de encontrar en otros auditorios y salones de rango y abolengo.

Quienes se subieron al ring fuero Esther García y Miguel Verdejo , que no necesitaban ni pedían (me temo que tampoco esperaban) que nadie pusiera en relevancia sus nombres porque se les presupone cualquier esfuerzo, se entiende que todo lo que hagan les va incluido en el sueldo y que al integrarse en un organigrama como es el de un ayuntamiento, ya están obligados.

Yo hice muy poquito: en mi papel de rubia de patas largas me paseé con el letrero que anunciaba el número del asalto. Eduardo Alegre, por su parte, se encargaba de la banqueta y del protector bucal. José Carlos Somoza sostenía una toalla que nunca estuvo cerca de ser arrojada.

Soy consciente de que Gabriel Ramírez tiene a bien el publicar mis desvaríos bajo el auspicio de la cabecera de «El Correo de Andalucía» y que, quizás, la localidad madrileña de Móstoles quede alejada de lo bético y moruno que ha sido para mí, no tanto cuna, como sí nido y cobijo.

Habría quedado mucho más lucido hacer algo con dibujitos, o con guitarras, o con majorets en bodis de raso e ingle descubierta, pero Esther y Miguel se empeñaron en que la gente iba a leer, iba a escribir y que iba a poder hacerlo todo aquel quisiese hacerlo, en una convocatorio universal para los castellano escribientes de cualquier rincón del mundo. Sólo había tres premisas: ciento cincuenta palabras como máximo, en español (de aquí y de allá) y las temáticas de misterio y / o terror.

Ese fue su llamamiento, el reto nada acomodaticio que lanzaron a la Red que lo ensordece todo y lo enmudece en su batahola de contenido y basura digital inabarcables.

¿Alguien respondería? Lo hicieron, lo han hecho, cientos. Escritores de todo el mapa han contestado con crímenes, espantos, algún chiste, metáforas, enigmas, carnicerías, secuestros, asesinatos (no siempre reprochables), muchos lobos, no menos gatos y horas y horas de entretenimiento para alimentar mi parte de voraz lectora. Ya os he dicho que la profesionalidad la ha aportado Alegre, la maestría corre a cargo de Somoza; yo soy sólo el factor caos de todo esto.

Ha sido genial. Ha constatado que muchos quieren leer y ser leídos, que la menos glamurosa de las artes tiene una legión de seguidores y practicantes. Por eso os hablo esta semana de Móstoles e invito, pido y me presto a que se me envíe e informe de cualquier tipo de iniciativa cultural por pequeña que sea, porque sé que detrás de ella hay esfuerzo, ilusión y horas invertidas. Todo eso no puede pasar desapercibido o reducirse a una nota técnica de un pleno municipal.

Tampoco los nombres de Esther y Miguel a quienes les quedan trabajo todavía con la organización del acto de entrega de premios, el anuncio del fallo, lo farragosa burocracia y otras tareas poco agradecidas.

Aún así, ya se vendan de nuevo los puños; se someten al pesaje; se preparan para curtirse el cuero una vez más: Comienzan la organización del Móstoles Misterioso IV Edición.

Segundos fuera.

Bases y desarrollo del concurso, así como acceso a la lectura de los relatos participantes, en los siguientes enlaces:

