La Cara Oculta – PunkDroid

Estuvo el otro día el presidente Sánchez en Omega Center, una librería de cómics muy maja de Madrid. Supongo que montarían un pitote fino para cortar la estrecha calle Luna con el dispositivo de seguridad y el séquito.

Yo, tras el postureo, me hubiera ido al bar El Padrao, donde ponen unas tapas gigantescas al pedirte una cerveza. Tenéis recomendaciones en Google sobre el local y fotos del bocata de lomo de acompañamiento que ofrecen

Está bien de precio, además.

Volvamos a lo del presi (hermoso, gallardo, viril) que se va de frikerío porque estamos en lo electoral y así se deja ver. No voy yo a analizar los publirreportajes sobre el tema que se nos han mostrado en los medios, más que nada porque leí un texto de David Rubín al que me parece acertadísimo y lúcido y ante el que no puedo aportar nada. Lo podéis encontrar en sus redes sociales.