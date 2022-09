Melilla (II)

La plaza de España melillense es una rotonda de ochenta metros de radio, da paso a la Melilla modernista gracias al arquitecto Enrique Nieto, discípulo de Gaudí del que se independizó quedándose a residir en Melilla. El barrio es esplendoroso. No había mucha gente paseando. El ensanche urbanístico comenzó a construirse en el siglo XX. Algunos edificios estaban bastante deteriorados; otros, como el Casino de la Plaza de España constituían una verdadera belleza. Allí estaba también la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, con una bella cúpula reformada recientemente donde destacaba un color azul claro que alegraba el templo.

Actualmente, la planta baja de la sinagoga es un negocio ocupado por chinos. Su estilo de influencia árabe, con dinteles y arco de cerradura, la hace distinta a otras. Pudimos asistir a una visita guiada. De otra manera no me hubieran dejado entrar. El guía, llamado Salomón, era un empleado de mantenimiento de una escuela, de estatura mediana y con sobrepeso, muy irónico, tenía la kipá sobre la cabeza. El grupo se componía de más de treinta personas. La mezquita tiene el nombre de Or Zaruah, que quiere decir, Luz Sagrada. Las sinagogas se utilizan también para recordar a los difuntos.

La sala constaba de 12 ventanas. Era la primera vez que veía una mezquita con todo lujo de detalles. Cada una representaba una de las 12 tribus de Israel. Todo era simbólico. El armario sagrado, donde se guarda la Torah, se hallaba tras el altar y en éste lucía una gigantesca Menorah. Las mujeres se suelen colocar tras una celosía, en la parte opuesta al Altar, en un espacio más elevado, aunque no están obligadas a participar de los ritos. Las mujeres son tan importantes que para que se pueda rezar, con una es suficiente, son una esponja pura de sentimientos, nos decía Salomón. En cambio, se necesitan como mínimo diez varones para poder hacerlo. La Torah es una filosofía de la vida en cuyo libro hay 613 preceptos. Nos contaba curiosidades como que no se puede gritar a una mujer o está prohibido despertar de la siesta al padre. Me interesó una observación acerca de la escritura, carecen de vocales, se lee sin pensar. Hay judíos que se pasan la vida estudiando e interpretando el Talmud que contiene 24 tratados con un total de 603.000 palabras. Nos habló de un libro que le gustaba mucho titulado: Los códigos secretos de la Biblia.

El hombre parecía feliz, decía que su mujer estaba pendiente de él y de la familia siempre, obligación de esposa judía, y para corresponderle, él la agasajaba con piropos cuando llegaba por las tardes a casa después de terminar la jornada laboral. Los judíos de Melilla son sefarditas. Los askenazis provienen de Alemania y Europa del norte, y se distinguen porque llevan levita y tirabuzones. El techo de la sinagoga, poblado de lámparas de distintas épocas, regalo de diferentes familias, me llamó la atención. Significaba luz, la luz de la vida, la muerte es solo un tránsito. Los asientos tenían algunos biblias en hebreo, pero daba la sensación de que se celebraban pocas bodas. Solo quedan 700 judíos en Melilla. El tiempo de su esplendor pasó. La comunidad más abundante es la musulmana.