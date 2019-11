Andalucía pierde 5,6 millones de citas en centros de salud en solo nueve meses

Con la llegada del frío y a las puertas del invierno, se dispara el número de enfermedades respiratorias y gripales en Andalucía. Ello se traduce en un incremento de la demanda sanitaria con petición de citas a pediatras, enfermería o médicos de cabecera. Las llamadas al teléfono de Salud Responde o las reservas en la aplicación on line se disparan y, a veces, lamentablemente de «una manera irresponsable» por quienes pillan una hora y luego, por determinadas causas, no acuden pero tampoco anulan para dar paso a otra persona que lo necesite y no pueda esperar. Una mala praxis que tiene sus reflejos negativos en la Atención Primaria, donde Andalucía pierde 5,6 millones (5.628.132) de citas solicitadas en los nueve primeros meses del presente año.