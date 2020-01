Doñana, entre dos aguas

Imagínate. Semanas de vuelo, huyendo del calor aplastante de África. Una visión del Estrecho que no cualquier dron puede producir. Las alas, hechas papilla. El plumaje, demasiado blanco. Vamos, totalmente deshidratado. Pero, parece que ya viene... El olor inconfundible del pino piñonero y el acebuche. La marisma salobre. El sabor a...Un momento. ¿Y este olor a gas? ¿Por qué esta todo quemado? ¿Dónde está el agua?

Miles de flamencos vuelan a Doñana en busca de refugio cada año. En realidad, más de 450.000 aves anidan en el Parque. Cada vez con más frecuencia, se encuentran con un problema: no hay agua. ¿Y por qué no hay agua en Doñana?

Múltiples factores influyen en este tema. Entre ellos, las escasas lluvias en los últimos años, el aporte de agua que se suministran en la aldea de El Rocío y el núcleo costero de Matalascañas, y las extracciones constantes para la agricultura intensiva. Esto no es nada nuevo, ya que se lleva practicando desde 1969, año en el que se crea el Parque Nacional por decreto. Otro asunto es el del cambio climático, el cual ya se está haciendo notar y está acelerando todo el proceso.

El clima de Doñana es el mediterráneo sub-húmedo, el cual se caracteriza por temperaturas suaves y las cuatro Doñanas, una por cada estación. Y es que, el paraje, como por arte de magia, cambia de aspecto a lo largo del año. Desde una marisma supuestamente inundada en primavera y especialmente en otoño, hasta tres meses de aridez en el verano. Tiene tal presencia, que incluso en la época estival parece que esté llena. Es el llamado ‘espejismo de la marisma’.

Cuando hablamos de cambio climático, entramos en una especie de laberinto. Hay que saber distinguir, por ejemplo, el natural del inducido por el hombre y el global, del regional. Según el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de Manos Unidas, “la temperatura superficial global media en 2100 se situará entre 3,7ºC y 4,8ºC”. En la actualidad, la temperatura de la Tierra es de 1ºC y, a veces, ya se nos hace insoportable. Es por eso por lo que dicho comité científico alerta de mantenerla en un máximo de 1,5ºC, puesto que es imposible volver a temperaturas preindustriales.

Desde la revolución de finales del siglo XVIII, la industria de la carne, la petrolífera, la textil, la agrícola y la ganadera, entre otras, han provocado más emisiones de CO2 en la atmósfera que en toda la historia del planeta. Ello es, por ejemplo, el causante de que los polos se estén derritiendo, las intolerancias y alergias se estén disparando, que los mosquitos empiecen a transportar el virus del dengue a países donde nunca lo habían padecido y de que ya hablemos de refugiados climáticos.

En cuanto al cambio natural, no hay duda de que la Tierra, por sí sola, tiende a regenerarse. Si bien lo hace llevándose todo por delante. Cada vez que ha tenido lugar una extinción, la vida en el planeta ha desaparecido y a los cientos o millones de años se ha vuelto a originar. Así, el clima va cambiando con constancia, aunque muy lentamente. En los últimos mil años, se han gestado el Periodo Cálido Medieval (7001300 D.C.) y la Pequeña Edad del Hielo (1450-1850 D.C). Para Arturo Sousa, mientras que en toda Europa el clima era cálido y frío, en Andalucía fue seco y húmedo, respectivamente. De hecho, asegura que, en Andalucía Occidental, el litoral oriental onubense sufrió un importante proceso de aridización desde el final de la Pequeña Edad del Hielo. A partir de ahí, nos encontramos en el sonado Calentamiento Global.

322 especies de vertebrados han desaparecido desde el año 1500. Dos por año. La sexta extinción está a la vuelta de la esquina y somos los causantes de su aceleración. En palabras de la Junta, el cambio climático amenaza con consolidar un proceso de desertificación en Doñana. El previsible aumento generalizado de las temperaturas en los próximos años puede dar lugar a una reducción de los aportes de agua que llegan actualmente al Espacio Natural. Esto ocasionaría una reducción de la humedad del suelo que perjudicaría a las formaciones vegetales de los ecosistemas acuáticos, los cuales quedarían en grave peligro. Asimismo, de mantenerse el volumen actual de extracción de aguas subterráneas, y teniendo en cuenta el aumento del nivel del mar, se produciría una salinización de los acuíferos costeros.

El flamenco solía ser un ave invernante. Ahora, dos de las seis especies son residentes fijos. Y lo cierto es que aumentan en número cada año. Hay quien dice que se debe al cambio climático. La alimentación de estos pájaros se basa en la Artemia Salina, un crustáceo que, al ingerirlo, explica el color rosado de sus cuerpos. Además, es propio de aguas salobres, aquellas que tienen más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar. Es una realidad que el censo de flamencos está aumentando en toda España. No obstante, hay quien asegura que hay una relación directa con el cambio climático.

Ante la amenaza de la simplificación de los ecosistemas, Doñana goza de varios zacallones. La función de un zacallón es la de abastecer de agua al ganado o a la fauna silvestre en los periodos secos. Debido a su carácter permanente, estas charcas artificiales son los únicos medios donde se mantienen las especies con mayores requerimientos de inundación. Es el caso de las plantas acuáticas de Potamogeton, algunas de ellas restringidas exclusivamente a zacallones.

Así, se les ha otorgado el papel de mantener la diversidad del sistema mientras no se solucionen los graves problemas que conllevan los descensos del acuífero. En estos enclaves subsisten la colmilleja (Cobitis palúdica) y la boga del Guadiana (Chondrostoma wilkommii), entre otros. También conviven diferentes comunidades de peces y especies exóticas, como el cangrejo americano. Este crustáceo no soporta el periodo de desecación estival, pero puede mantener pequeños núcleos poblacionales cuando coloniza zacallones.

“Desde este punto de vista, los zacallones ejercen un efecto negativo sobre el sistema de lagunas, permitiendo la permanencia de especies invasoras, y constituyendo pequeños focos de dispersión desde donde pueden colonizar otras lagunas en épocas de inundación”, detalla María J. Cruz en su informe Effects of an introduced crayfish, Procamburus clarkii, on the distribution of south western Ibereian amphibians in their breeding hábitats de 2006.

Dicho esto, aunque estos enclaves ayuden a la supervivencia de la biodiversidad, lo verdaderamente importante es conseguir el mantenimiento del acuífero para que los humedales sigan existiendo.

Tal y como hemos comentado, las emisiones de CO2 de efecto invernadero en la atmósfera provocan una intensificación de las temperaturas. Si la temperatura crece, los polos del Ártico comienzan a derretirse y, con ello, sube el nivel del mar. Y no solo se queda ahí: “La fusión del hielo y el aumento de la temperatura de los océanos son en sí mismo un problema, pero ambos en conjunto, desencadenan otros procesos también problemáticos. Por un lado, reflejan menos radiación hacia el espacio exterior, pues la nieve y el hielo actúan como un espejo (albedo). Por lo tanto, mayor radiación queda acumulada en el balance del planeta. Por otro lado, provocan el aumento del nivel del mar” se lee en el informe de EQUO de 2015 sobre cambio climático escrito por el geógrafo Jonathan García.

La elevación del nivel del mar provoca, a su vez, mayor salinidad en las aguas de Doñana. Este hecho lo corrobora Ecologistas en Acción, quienes declaran que el Espacio Natural y Nacional perderá 10.000 de las 40.000 hectáreas de marismas debido al cambio climático y que, “además de los problemas sobre Doñana como la inundación de humedales por el ascenso del nivel del mar, intrusión salina, simplificación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, el cambio climático afectará al sector de la pesca por la acidificación del ecosistema, que perjudica de manera considerable a la reproducción de las especies presentes en el estuario del río Guadalquivir’ . Otro dato más es el que aporta el informe Doñana y Cambio Climático: Propuestas para la mitigación de los efectos de enero de 2006 por WWF/ADENA. En este se expone cómo el Golfo de Cádiz estima una subida en torno a 0,5 m, afectando alrededor de 10 km de costa de Doñana y unos 100 km2 de marisma.