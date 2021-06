Drones acuáticos para conocer los mares

Drones acuáticos se ponen a disposición de la investigación científica gracias al innovador proyecto KTT Sea Drones que coordina Juan Carlos Gutiérrez Estrada, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba, Máster en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y profesor titular de Universidad del Área de Conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Huelva.

-¿Desconocemos mucho del fondo marino?

Sí, sin duda. En la actualidad conocemos más de la superficie de Marte que de los fondos marinos. Se estima que este conocimiento es de aproximadamente un 5%. Pero es lógico, el fondo marino y en general el medio acuático es un medio extremadamente hostil al ser humano. Dentro del agua no podemos respirar de forma natural y a medida que descendemos no podemos ver y la presión nos aplasta. No nos puede extrañar, por tanto, que construir un submarino sea casi más complejo que construir una nave espacial. Todo esto hace que nuestro conocimiento sobre el fondo del mar, las especies que lo habitan y las interelaciones que se establecen entre estos organismos sea a día de hoy aun bastante limitada.

-Háblanos del proyecto KTT Sea Drones en el que participa la Universidad de Huelva y que tú coordinas.

-El proyecto KTT Sea Drones es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 cuyo objetivo fundamental es evaluar la aplicabilidad de la tecnología de drones acuáticos y aéreos al sector de la pesca, acuicultura y gestión del litoral. Dentro del consorcio se encuentran la Universidad de Huelva como beneficiario principal, la Universidad de Cádiz, la Universidad del Algarve (Portugal) y el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva).

-¿Qué aporta esta tecnología al conocimiento marino?

-Es evidente que los conocimientos y la innovación relacionados con el sector marítimo-acuícola requieren planteamientos integrados que permitan hacer frente a la complejidad de los problemas relacionados con de este tipo de sistemas. Así el partenariado que constituye el proyecto KTT Sea Drones promueve una cooperación transfronteriza basada en el conocimiento, la innovación tecnológica y la transferencia. Estos factores son esenciales para lograr el desarrollo del sector pesquero-acuícola regional a la vez que se protege el medio ambiente y se fomenta un uso racional y sostenible de los recursos naturales. Creemos que el trabajo conjunto y la cohesión de esfuerzos en materia de I+D+i permitirán crear conocimiento que podrán ser transferidos a empresas

del sector marino pesquero-acuícola lo que sin duda favorecerá el desarrollo de herramientas de ayuda a la gestión de los ecosistemas marinos y litorales.

-Uno de los problemas de los mares es la sobreexplotación de muchos caladeros.

-Efectivamente. Esto se debe a que, al contrario de lo que sucede en otros sectores de producción primaria, la pesca y la acuicultura están aun lejos del desarrollo tecnológico que se ha alcanzado por ejemplo en la agricultura. El desarrollo de tecnología y la transferencia de este conocimiento son factores claves para una planificación, gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos tanto pesqueros como acuícolas. En este sentido la implantación de tecnologías 4.0 como la robótica, el análisis big data o la inteligencia artificial van a ser determinantes en el desarrollo de estos sectores que en un futuro no muy lejano deben sustituir el concepto de 'pescar más' por el de 'pescar mejor'. Hay que pensar, por tanto, en instalaciones de acuicultura respetuosas con el medio ambiente, con sistemas de vigilancia y control autónomos en las que la evaluación de la biomasa se lleve a cabo de forma automática y en tiempo real, mejorando de esta forma la capacidad de estas instalaciones para planificar sus lotes de venta; en pesquerías en mar abierto con un control de la biomasa capturada desde tierra, con descartes mínimos e identificación de especies de forma automática. Todas esta innovaciones repercutirán en el sector, permitirán identificar sus necesidades técnicas y convertirán estas necesidades en oportunidades de mejora.

-¿Y que aporta en ese sentido el proyecto KTT Sea Drones?

-En el proyecto KTT Sea Drones estamos trabajando en varias de estas líneas que comentaba. Así la Universidad del Algarve está desarrollando un sistema acoplado a un sistema fijo que es capaz de identificar en tiempo real y de forma automática especies piscícolas marinas, lo que permitirá hacer evaluaciones de abundancia. Por su parte, la Universidad de Cádiz está trabajando en propuestas de transformación de vehículos de superficie autónomos no tripulados (USV = Unmanned Surface Vehicle) con el objetivo de conseguir un equipo multipropósito colaborativo que tenga la capacidad para portar un vehículo submarino autónomo (AUV = Autonomous Underwater Vehicle) y asimismo se constituya como sistema de hangar de un dron aéreo cuadricóptero (RPA = Remotely Piloted Aircraft System). Se pretenden desarrollar protocolos de operación de bajo coste para así promocionar y fomentar su uso y aplicación en actividades marino-pesquero-acuícolas y de gestión del litoral. Asimismo, la Universidad de Huelva centra sus esfuerzos en conseguir la adaptación y control de vehículos submarinos operados remotamente (ROVs = Remotely Operated Vehicle) de pequeño tamaño para la visualización, monitorización y gestión en tiempo real de la abundancia y distribución por tallas de poblaciones piscícolas en instalaciones de acuicultura extensiva y en zonas estuáricas. Para ello, utilizamos imágenes sonar de alta resolución conjuntamente con algoritmos de inteligencia artificial.

-¿Para detectar los problemas de la basura marina y la invasión plástica de los océanos sirve también?

-Sí, también podemos utilizar esta tecnología para detectar problemas relacionados con la cantidad de basura y plástico en el Mar. De hecho, la Universidad de Cádiz está trabajando con un dron de ala fija de largo alcance que lleva instalada una cámara multiespectral de 10 bandas que genera información georeferenciada muy precisa que puede ser utilizada para calibrar modelos de distribución de estos desechos en el mar.

Si quieres más información del proyecto, puedes consultar la web: https://kttseadrones.wixsite.com/kttseadrones