El PP andaluz necesitaría hoy a VOX para gobernar, tras el descalabro de Cs

Si hoy mismo, Día de Andalucía, hubiera elecciones en nuestra comunidad, el principal partido del Gobierno, el PP, mejoraría sus resultados, según la encuesta sociopolítica de Deimos Estadística SL a la que ha tenido acceso este periódico, pues frente a los 26 diputados con los que cuenta actualmente sacaría entre 33 y 34. El estudio independiente le concede, sin embargo, a Ciudadanos, actual socio de gobierno con 21 diputados encabezados por Juan Marín, una horquilla de tan solo 5-7 parlamentarios. El batacazo, según esta encuesta, sería similar al que la formación naranja ha sufrido a nivel nacional y a nivel catalán, como han demostrado los últimos comicios en esa comunidad autónoma.

Si se tiene en cuenta, al mismo tiempo, que el PSOE, principal partido de la oposición, también mejoraría sus resultados al subir de los 33 diputados que sacó Susana Díaz en las últimas elecciones a la horquilla de 38-40 que esta encuesta le da esta vez, que Unidas Podemos mantiene aproximadamente el 8,8% del electorado (8-10 diputados; actualmente tiene 8) y que incluso a Adelante Andalucía le dan una horquilla de 2-3 diputados, el PP no tendría más remedio que contar con VOX si quisiera mantener el poder, pues la formación de Alejandro Hernández –por cierto, el líder peor valorado- subiría de los 11 diputados actuales a 18-19. Es decir, que al PP la suma con Ciudadanos no le serviría ya, pero VOX lo acercaría mucho más a la mayoría absoluta (55). Al PSOE, una hipotética suma con Unidas Podemos y Adelante Andalucía también lo podría acercar a la mayoría. Y en ese posible empate, tal vez la llave pudiera volver a ser, pese a su manifiesta debilidad, el partido de Juan Marín.

Aunque todavía faltan casi dos años para unos nuevos comicios andaluces, así están las cosas en cuanto a intención de voto, empezando por que en torno a un 22% de los andaluces no le convence ninguna opción: un 11’8% de los encuestados no acudiría a las urnas; un 3% votaría en blanco; y un 6,7% no sabe o no contesta. Por lo demás, al PSOE lo votaría el 27,5% de los encuestados; al PP, el 20,7%; a Unidas Podemos, un 9,3%; a VOX, un 8,1%; a Ciudadanos, un 6,9%; y a Adelante Andalucía, el 3,08%. Deimos Estadística SL realizó en las ocho provincias 1.500 entrevistas válidas con un margen de error del 2,53%.