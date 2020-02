«La mesa del agua nace para enfrentar los desafíos de la emergencia climática»

-¿Quiénes componen la Mesa Social del Agua?

-La Mesa Social del Agua de Andalucía está constituida por un gran número de organizaciones sociales, sindicales, agrarias, colectivos de científicos, organizaciones de consumidores y asociaciones ecologistas. Esta amplia coalición de actores sigue abierta a la incorporación de nuevos actores ya que nos encontramos ante un gran reto que entre todas tenemos que debatir y solucionar.

-¿Por qué es ahora cuando se ha creado esta organización social?

-La gestión tradicional del agua ya ha tocado techo y está en pleno declive. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento y debemos enfrentarnos a dos preguntas fundamentales cómo gestionamos y cómo producimos. En este contexto hay que superar la vieja lógica amigo/enemigo y nos coloca en el desafío de fomentar canales de diálogos y arribar a consensos cada vez más abarcadores. Para enfrentar los desafíos que supone la emergencia climática y la gestión del agua es fundamental desterrar el antagonismo de la política.

-Y lo hacen desde la ciudadanía...

-Es necesario involucrar a la ciudadanía en el conocimiento y valor del agua como elemento básico en nuestras vidas. No obstante, tenemos que tener claro que la responsabilidad principal es y debe ser de los poderes públicos, que deben velar y garantizar por un correcto uso de un bien público y también comprometer su acción política a garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento desde las instituciones locales, provinciales, nacionales y mundiales para asegurarlo como un auténtico derecho ciudadano.Por eso, debemos apostar por un auténtico pacto del agua como bien público de todas y para todas las personas.

-Sin embargo muchos actores, sobre todo medioambientales, señalan que el pacto es solo una excusa para crear nuevos embalses y nuevos trasvases. Que simplemente se trata de crear un “traje a medida” a los grandes regantes y a las compañías hidroelectricas.

-Creo que un “pacto de teatro” sería irrelevante, y sólo serviría para crear unas expectativas que nunca se cumplirán. Lo que está ocurriendo es que convivimos con un clima más seco, más cálido y más errático. La Administración andaluza debe de ser consciente de la necesidad de una gestión adaptada a estos cambios y a los que puedan devenir. Por eso, desde la Mesa Social por el Agua defiende que el Pacto Andaluz por el Agua debe incorporar una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental. En este contexto la agricultura y la ganadería más que un problema deben de ser parte de la solución.

-¿En qué sentido la agricultura debe ser una solución?

-El orden de preferencia para los usos del agua queda establecido por Ley y en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente. A falta de dicho orden, la legislación vigente plantea unas preferencias de carácter general, encabezadas por el respeto a los ecosistemas (verdaderas fábricas de agua) y el abastecimiento a la población, si bien no discrimina en los usos agrícolas, aquellos respetuosos con el medio ambiente como la agricultura y ganadería ecológica frente a otros que no lo son. Ante el Cambio Climático, la Agricultura y Ganadería Ecológica se muestran como una de las herramientas más eficaces, por lo tanto, la gestión del agua tiene que priorizarla frente a otros usos no respetuosos. En situaciones de sequía, la Agricultura y Ganadería Ecológicas tienen que estar tras el abastecimiento urbano, y por delante de otros, por el uso y respeto al agua.