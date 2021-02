¿Crees que cuando pase la pandemia volverá el turismo?

Si eres de los que crees que cuando pase la pandemia volverá el furor del turismo y quieres invertir ahora en ello, es muy probable que sea el momento adecuado.

Si, por el contrario, crees que estar metidos en casa será la vida que llevaremos en el futuro, este producto no es para ti.

La idea de inversión es sencilla, se trata de invertir en empresas del sector turístico que operan en los 300 lugares del mundo más visitados por el turismo. Pero, ¿cómo afrontar ese reto sin un coste en corretajes?

Se trata de invertir en turismo mediante un fondo de inversión temático especializado en la inversión en empresas que operan en esos 300 lugares del mundo más visitados por el turismo.

Es un fondo de renta variable que, como es lógico, desde marzo del 2020 ha estado fuertemente castigado. En noviembre del 2020, con el anuncio de las vacunas, repuntó con fuerza pero la lentitud en el proceso de vacunación está haciendo que su revalorización no sea tan rápida.

¿Cómo crees que será nuestra vida en 2022, 2023...? ¿Consideras que no volveremos a tener una vida ni siquiera parecida a la que teníamos?

Los que me conocéis sabéis que me gusta explorar sectores y empresas cuyo precio de cotización sea muy inferior a su valor real, empresas que no tengan una deuda excesiva, que sean líderes en su sector y que se encuentren bien posicionadas por localización geográfica.

En esta ocasión dejo esta idea de inversión en turismo, una idea de inversión a dos o tres años vista.

El fondo invierte en acciones de empresas de Estados Unidos, de Japón, de Asia y de Europa principalmente. Invierte en empresas líderes en su sector como Booking, Ryanair, Carnival, Hilton, Meliá Hoteles, Dufry, Atlantia, Visa, Tui, Samsonite .....

Sin mínimo de inversión, sin comisiones se suscripción ni comisiones de reembolso. Tu dinero disponible en 2 ó 3 días si deseas retirar tu inversión.

Si te interesa esta idea puedes consultarme sin compromiso.