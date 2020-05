¿Invierto los ahorros para la compra de una vivienda en acciones?

Pregunta:

Mi nombre es Álvaro, tengo unos ahorros de 60.000 euros en un fondo de inversión de renta fija. Mi idea es utilizar ese dinero dentro de un par de años para la compra de un piso que será mi primera vivienda. Me han llamado de mi banco para ofrecerme un fondo de inversión Mixto que invierte el 60% en renta variable y el 40% en renta fija. ¿puede aconsejarme?



Respuesta:

Hola Álvaro. El fondo de inversión de renta fija probablemente lo tenga en pérdidas puesto que, como debe saber, los tipos de interés están en negativo. No comparto la opinión de traspasar su fondo de inversión de renta fija a uno de tipo mixto 60% renta variable y 40% renta fija, como le han aconsejado y mucho menos si esos 60.000 euros que tiene ahorrados los va a destinar a la compra de un piso para primera vivienda.



Los fondos mixtos invierten un porcentaje en Renta Fija y otro porcentaje en acciones (renta variable), el fondo que le han ofrecido invierte el 40% en bonos (renta fija) y el 60% en acciones de empresas (renta variable).



Los ahorros para la compra de la primera vivienda deben de protegerse al máximo, especialmente si el horizonte temporal de la compra está tan cercano (usted me indica que desea comprar su vivienda en el plazo de 2 años).



Mi consejo sería traspasar el fondo que tiene actualmente contratado a uno de tipo monetario en espera de que se estabilice la situación actual que estamos viviendo con el Covid19.



Los fondos de inversión denominados monetarios serían lo más parecido a tener el dinero en una cuenta bancaria, desde el punto de vista del riesgo que se asume. La ventaja para usted que si tiene un fondo y traspasa a otro fondo no ha de tributar fiscalmente por las plusvalías si las hubiera tenido.



Después ya se podrán tomar decisiones con mayor precisión. Proteger los ahorros que se destinarán en breve a la compra de una vivienda es muy importante.