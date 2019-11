Me gustaría saber algo más sobre las acciones de Repsol

Pregunta: Mi nombre es Juan y me gustaría tener su opinión sobre las acciones de Repsol





Respuesta: Estimado Juan, Repsol explora y produce petróleo crudo y gas natural, refina petróleo y transporta productos derivados del petróleo y gas licuado. La empresa vende gasolina y otros productos a través de su cadena de estaciones de servicio.



Las reservas de petróleo de la compañía se encuentran en España, Estados Unidos, Oriente Medio, América Latina, Asia y África del Norte.



Hace un año entró de golpe en el mercado minorista de luz y gas con 750.000 clientes mediante la compra de Viesgo y desde ese momento no ha parado de crecer.



Desde el punto de vista del análisis fundamental la empresa se encuentra fuerte y desde el punto de vista del análisis técnico se puede decir que tiene buen aspecto de cara al medio y largo plazo.



La empresa forma parte del IBEX 35 y cotiza dentro del mercado continuo español.



El 15 de octubre pasado lo consideré como valor a seguir Ver aquí



Según el Análisis Técnico el escenario no ha cambiado. A pesar de haber perdido cierta fuerza sigue teniendo posibilidades de llegar a cotizar en el medio y largo plazo a 15,30 euros por acción y llegar a superar los 16 euros por título.



El escenario podría no cumplirse si la cotización de las acciones de la empresa baja de 13,60 €.