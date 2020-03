Cartelera ‘online’ gratis para pasar la cuarentena

Ya que tenemos a los niños sin cole, y aunque no sean vacaciones, aprovechemos el ratito en el que nosotros no tenemos que teletrabajar y ellos no tienen que hacer deberes para ver la película Anacleto, agente secreto. Merece la pena no sólo porque la protagoniza Quim Gutiérrez. Es que comparte pantalla con Imanol Arias...¡juntos os harán reír!