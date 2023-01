Cinco microrrelatos de malas fortunas

Estamos en paz , me decía una voz de mujer en el salón. Yo yacía malherido sobre cristales rotos y recuerdo que al poco me desmayaba. Luego despertaba y escuchaba una conversación entre el muchacho que me había golpeado y la mujer: “Mamá, se lo merecía, era tu maltratador”.

Estamos en paz -me dijo la muchacha, con una sonrisa burlona-. Yo no paraba de darle vueltas de cómo me había encontrado después de quince años viviendo escondido en este pueblecito de Escocia. Después de mis servicios de espía los de arriba habían decidido desterrarme aquí para protegerme de mis supuestos enemigos. No sirvió que tuviera barba, que estuviera calvo, que pesara diez kilos más o que vistiera como una mujer... Ella me había descubierto y ahora se vengaba. Maniatado sentí un dolor punzante y lo recordé todo claro: un pub, una pinta, la misma mujer y un “qué guapa eres mi arma”.