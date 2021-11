‘Company’ se queda huérfana

Creció a la sombra de los grandes autores teatrales americanos que revolucionaron la escena de Broadway, como Tennesse Williams y Arthur Miller, y de ellos tomó prestadas sus coordenadas para adaptarlas al musical reinventando el género en su vertiente más psicológica e intimista. De su biografía y su relevancia como artista nos hicimos eco en estas páginas a colación de aquel insólito y emotivo homenaje. Basta ahora recordar que se emancipó de los encargos, algo fundamental para cimentar su carrera, que le llevó a escribir las letras de West Side Story y componer el divertido musical Golfus de Roma, para emerger como gran esperanza del musical con un título imprescindble, Company. Su versión española , erigida gracias al empeño y el entusiasmo de Antonio Banderas, se puede disfrutar ahora en el Teatro Soho de la capital de la Costa del Sol, con dirección musical de Arturo Díez Boscovich y escénica de Alejandro Andújar, respetando las directrices originales de Harold Pinter y Jonathan Tunick, responsables de la dirección y la orquestación en su estreno en 1970. Una cita ineludible para todos los que amamos el musical, cuyas entradas corren el peligro de agotarse como ocurrió con la anterior aventura de Banderas y su teatro, A Chorus Line de Marvin Hamlisch.

Queda ahora solo el recuerdo y el legado de un autor irrepetible e imprescindible para entender no solo el musical del siglo XX son también el teatro en general, que nos dejó una docena de títulos excelentes, algunos como A Little Night Music, Sweeney Todd o Into the Woods llevados al cine. A la espera de esa nueva adaptación del West Side Story de Leonard Bernsten al que Sondheim puso letra, que estrenará Spielberg esta Navidad, recordamos que hace solo una semana se estrenaba en Netflix el primer largometraje dirigido por Lin-Manuel Miranda, el nuevo genio del musical en Broadway, autor de Hamilton e In the Heights (En un barrio de Nueva York en su versión cinematográfica). Un musical basado en la vida de Jonathan Larson, compositor prematuramente fallecido antes de disfrutar del éxito de Rent, su musical más icónico. En esta película, tick, tick... Boom!, la música de Larson y la dirección de Miranda rinden homenaje a Sondheim, mentor del primero, con el número Sunday, inspirado en el homónimo del título de 1984 Sunday in the Park with George. Hoy celebramos su vida mejor que lamentamos su muerte. Gracias por haber vivido entre nosotros y nosotras, y que continúe el espectáculo: Comedy Tonight!