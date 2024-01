Icónica Fest presenta en Fitur 14 conciertos

Icónica Sevilla Fest, el festival musical que tiene lugar cada verano en la Plaza de España, organizado por el Ayuntamiento y Green Cow Music, ha desembarcado en Madrid con ocasión de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para presentar las novedades de su próxima edición y avanzar su "ecléctica" programación, de la que ya se han anunciado 14 conciertos y se han vendido 65.000 entradas. Datos que llevan a plantear a la organización un escenario en 2024 en el que pueden superarse las 150.000 entradas vendidas, frente a las 105.000 del pasado verano.

En la víspera de la inauguración oficial de este importante escaparate para el sector, el Consistorio ha celebrado en la tarde de este martes un acto en Covarrubias The One, en la capital de España, para detallar la campaña 'Sevilla, Passion for Summer'. Una iniciativa municipal para vender las oportunidades que ofrece el verano en la capital de Andalucía, entre ellas, este festival, uno de los más multitudinarios de España.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el "poder de atracción brutal" de la ciudad. "Hace un poquito de calor, ya lo sabemos. Pero, ¿qué mejor época para disfrutarla sin aglomeraciones? Una capital de la música, de las bellas artes, de una ciudad diversa, judía, mudéjar y cristiana y con un patrimonio no solo material; también inmaterial: los sevillanos".

"A Sevilla se viene a vivir como lo hacen los sevillanos. Sevilla no se visita, se vive", ha añadido Sanz, que ha aprovechado el acto para defender, una vez más, la necesidad de contar con un "stand y discurso propios" en Fitur y ha defendido su ubicación, "a un paso del stand de Andalucía y del de Madrid", ha esgrimido al respecto.

En el acto ha participado el actor sevillano Antonio Garrido, quien ha bromeado con las altas temperaturas que registra la ciudad en verano. "En Sevilla cae la mundial, pero eso ya lo sabemos. Cuando era Híspalis, hacía el mismo calor o más".

"En julio, te vas a una tabernita de barrio a tomarte unas buenas cervecitas frías, te tomas un litro y medio de gazpacho y te vas a un hotel, pones el aire acondicionado y ves el Tour de Francia", y ya por las tardes, "te vas a una terraza o a la Velá de Santa Ana", lo que ha provocado las risas en el numeroso público que se ha concentrado en el acto. "Si hay una ciudad en la que se vive el verano de verdad, es Sevilla, y algo habremos aprendido", ha concluido Garrido.