Javier Fesser: «El cine es la mejor herramienta para meterte en la piel de otro»

Parecía que Javier Fesser había logrado con "Campeones", en 2018, la mayor recompensa a la que un cineasta puede aspirar, y no fueron los 3,5 millones de espectadores y tres premios Goya que se llevó: fue la aceptación y normalización como estrellas de cine de su equipo de actores discapacitados.

"El cine es muy potente, es la mejor herramienta para meterte en la piel de otro, para empatizar y de verdad conocer lo que se siente desde una silla o con una capacidad intelectual, en un desamor, o ante una pérdida del tipo que sea", ha dicho Fesser, director también de la secuela "CampeoneX" que llega este viernes, 18 de agosto, a salas comerciales.

Ese cambio de letra al final del título de la película que continúa con las aventuras de los chicos del Club Los Amigos apunta al nuevo territorio que están llamados a conquistar: el espacio virtual, los eSports y el streaming, campos de juego diferentes que harán aflorar los valores por los que siempre han luchado: la deportividad, la amistad, el perdón, la confianza.

"CampeoneX" comienza con el director deportivo, el viejo Julio (Juan Margallo) intentando reunir de nuevo al equipo, una vez que han cumplido con la sanción de dos años que les impuso la federación de baloncesto por prácticas antideportivas. Busca un entrenador para la próxima competición, pero solo consigue a la novata Cecilia (Elisa Hipólito) que, por las prisas, acaba inscribiéndolos en atletismo.

Al elenco de "Campeones" -el ganador de un Goya Jesús Vidal, Gloria Ramos, Sergio Olmos, Jesús Lago Solís, José de Luna, Fran Fuentes, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López- se suma Brianeitor, un "gamer" y "streamer" de 21 años con más de tres millones de seguidores y atrofia muscular degenerativa, que debuta haciendo de sí mismo en esta película, además de los actores Jelen García, Claudia Fesser y Carolina Rubio.

Pero Brianeitor no solo es la estrella de la cinta sino que es su propia historia lo que la sujeta. "Todo lo que se cuenta en 'CampeoneX' -explica el director- es verdad".

"Cosas que, como guionistas, podríamos haber pensado que nos pasábamos tres pueblos, pues resulta que la realidad nos acompaña una vez más con Brian porque él es un jugador superconocido -sobre todo entre los chavales más jóvenes- y tiene una personalidad y una mirada positiva ante la vida que no solo ha encajado perfecto con la película sino que desmonta de forma contundente cualquier idea preconcebida respecto a la discapacidad", ha dicho Fesser.

La sorpresa para el director madrileño ha sido descubrir en él a un "inmenso actor" que ha hecho una interpretación "llena de matices, emoción y humor" y lo más difícil y generoso: regalarle su vida y su historia de superación y actitud ante la vida. A pesar de su tremenda discapacidad, Brianeitor2002 es el gamer y streamer del momento.

Y si la primera película trajo bajo el brazo el regalo inesperado de "un cambio de mirada de la sociedad sobre las personas con discapacidad intelectual", ahora Fesser se ha centrado en la discapacidad física: poner etiquetas, dice, para desmontarlas todas.

Con el mismo esquema y principios de la primera, "CampeoneX" no decepciona. Con sentido del humor y una sensibilidad que nunca llega a la sensiblería, la película da un salto importante hacia el mundo de los eSports y los videojuego que son de vital importancia para muchas personas con discapacidades que no les permiten practicar deportes.

El propio Brianeitor expresaba su confianza en que la película sirva "para que la gente vea que el mundo de los videojuegos no es solo coger la consolita y ya. Puede ser un trabajo, un hobby o servir de distracción para muchas personas como yo. Ahora es mi trabajo, pero antes me ayudaba a divertirme porque yo no me podía ir a jugar a la pelota".