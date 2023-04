La historia de un puñetazo genial: de Vargas Llosa a García Márquez

Nadie supo nunca, desde los albores de nuestra democracia en España, por qué el escritor peruano Mario Vargas Llosa le había dado un cinematográfico puñetazo a su colega colombiano Gabriel García Márquez en un teatro de Ciudad de México con la única explicación que alcanzaron a oír los periodistas allí presentes: “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”. El escándalo, que terminó para siempre con la amistad de los dos principales escritores del llamado boom hispanoamericano, sucedió un día de febrero de 1976, y desde entonces, cada vez que le preguntaron a uno de los dos genios, ninguno de ellos dio una respuesta coherente a lo sucedido. El peruano Jaime Bayly acaba de publicar ahora una novela, Los genios (Galaxia Gutenberg), que no solo explica cabalmente la intrincada historia que hay detrás del puñetazo, sino que transporta al lector a aquellos maravillosos años en los que ambos genios eran amigos del alma en la Barcelona que va desde el Mayo del 68 francés hasta la muerte de Franco en nuestro país, mientras Gabo y su mujer, Mercedes Barcha, habían superado toda la miseria previa a la publicación de Cien años de soledad, que lo convirtió en un escritor millonario, y se habían instalado con sus dos hijos pequeños en la ciudad condal como cuartel general desde el que se iba redactando aquella novela sin puntos que se tituló El otoño del patriarca, y Mario y su esposa, Patricia Llosa, eran sus vecinos porque la agente literaria de ambos, la mamá grande Carmen Balcells, había convencido al autor de Pantaleón y las visitadoras para que dejara su trabajo como profesor para dedicarse a cumplir su sueño de ser íntegra y solamente escritor.

En aquel entonces, García Márquez llevaba a sus niños al cole y regresaba a casa para ponerse un mono azul con el que escribir cómodamente, aunque no se quitaba el mono de obrero ni para salir por la ciudad con su flamante BMW, arriesgándose, como ocurrió más de una vez, a que lo confundieran con un terrorista argelino. Vargas Llosa, por su parte, soportaba que su mujer, Patricia Llosa, a la sazón su prima hermana, lo mortificara con que, a diferencia de los García Barcha, ella tuviera que estar todo el día limpiando, lavando y planchando porque no tenía criada en casa, sin querer comprender, como le explicaba su marido, que Gabo vendía muchísimos más libros que él o que, como había sentenciado alguna vez la agente literaria de ambos, “Mario era el primero de la clase pero Gabo era el genio”. El caso es que la novela de Bayly no solo husmea deliciosamente en las vidas cotidianas de ambos escritores cuando aún no se habían transformado en los mitos literarios en que estaban llamados a convertirse, sino que indaga en los pasados explicativos de los dos hasta el punto de que el lector termina con la sensación de conocerlos mejor que las madres que los parieron, pues se narran cosas de las que seguramente ellas no tuvieron nunca noticia, como el romance de Gabo con su novia Tachia en París, cuando él llegó de corresponsal de El Espectador, huido desde Colombia tras el Relato de un náufrago que no se había convertido en libro aún y se mantuvo una buena temporada comiendo de las sobras de los restaurantes, y transigiendo a que ella abortara una niña, a la que iban a llamar Remedios, como la Bella, porque no tenían cómo mantenerla, aunque muchos años después él se despertara de sus pesadillas pidiéndole perdón a aquella niña que nunca nació...