Las librerías celebran hoy su existencia pero no su éxito

La primera vez que se celebró en nuestro país el Día de las Librerías, hace 13 años, fue el 11 del 11 de 2011. Más allá de la graciosa coincidencia que también aprovechó la ONCE, nadie ha sabido confirmar cuál es la razón real de haber elegido ese día concretamente para festejar la existencia de las librerías. En la era de Amazon, de los libros electrónicos y de las pantallas a todas horas, un establecimiento que vende libros no parece que viva sus mejores tiempos. No iba a ser solo la lírica. Un 11 de noviembre nacieron también algunos de los maestros de la literatura mundial, como el ruso Fedor Dostoievski, en 1821; el norteamericano Noah Gordon, en 1926; o el mexicano Carlos Fuentes, en 1928. Místicas casualidades, porque las librerías no solo ofrecen literatura, aunque sea cierto que tampoco se dedican exclusivamente a vender libros. En las librerías también se entra para mirar las novedades o los clásicos, para leer el principio de libros de los que todo el mundo habla, para leer de forma masoquista sus finales, para oler los libros, para ver las ofertas, para comprobar los más vendidos, para charlar con el librero, para buscar un regalo y no terminar de decidirse, para dejarse aconsejar, para olvidarse del mundo. A veces, también se sale con un libro comprado, o con varios.

Lo cierto es que hoy es un día perfecto para subrayar la importancia de las librerías independientes, que en España no llegan a 3.000. En Sevilla, solo desde el verano han cerrado al menos cuatro librerías señeras con décadas de vida. Seguramente con menos vida cada vez aunque no se lo notásemos. Porque una librería es el paraíso para Borges pero no deja de ser un negocio que también puede asfixiarse. El Día de las Librerías fue creado, en todo caso, por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), una organización que defiende los intereses de las librerías y sus libreros.

En www.todostuslibros.com , la plataforma de las librerías –de unas 600 por lo menos-, se facilita la tarea de encontrar un título, pues es un servicio de consulta bibliográfica, de interacción y difusión cultural y de comercio del sector del libro.

Este año, el encargado de crear el cartel del Día ha sido el ilustrador madrileño Javier Navarrete, más conocido como El Chico Llama. “En la mayoría de mis ilustraciones siempre incluyo personas leyendo”, dice. “Son instantes individuales y privados que a los no solemos dar importancia, pero entrañan belleza en sí mismos. Siempre he tenido las librerías como un espacio casi mágico cargado de historias que te invita a abandonar el ajetreo de las calles y a viajar a lugares remotos simplemente cruzando la puerta. Tener la oportunidad de ilustrar el cartel del Día de las Librerías 2023 ha sido una suerte porque me ha permitido, en cierta manera, poder recrear esa sensación y representar con vectores lo que siento al visitar una librería de toda la vida, donde un libro en sí mismo se convierte en librería y te abre sus puertas a un mundo lleno de aventuras.”