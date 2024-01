Las mujeres también se tocan

Tres mujeres que se sienten libres hablan sin tapujos de su capacidad para sentir placer sexual desde niñas. Es el eje central de esta propuesta, una obra de danza-teatro de Baldo Ruiz y Paloma Calderón que supone una oda al placer sexual femenino un tanto anacrónica.

Y es que, a estas alturas del siglo XXI que las mujeres puedan vivir el placer sexual sin ningún tipo de cortapisas o prejuicios, y hasta reconocer públicamente que no se sienten culpables por “tocarse”, parece algo aceptado por nuestra sociedad. Aunque, desde luego nuestras madres y abuelas no lo tuvieron tan fácil, y todavía no acaba de ser un tema que se enseñe, ni en el seno de la familia, ni en la escuela. No obstante, los tres personajes femeninos, insisten en ser y sentirse libres en cuanto al disfrute sexual.

La puesta en escena reproduce un espacio escénico sugerente, gracias en una gran parte a la iluminación de Carmen Mori que va del oscuro más radical del número de pareja del principio -donde las bailarinas enfrentan sus cuerpos con derroche de poderío físico- a la luz diáfana de las escenas en las que las mujeres dan rienda suelta a contar sus experiencias tempranas de placer sexual.

Pero por desgracia la coreografía no acaba de brillar, el texto resulta un tanto ramplón y las intérpretes, más bailarinas que actrices, no acaban de sacarle partido. Aunque eso sí, con respecto a la danza, tanto Paloma Calderón como Sara Canet, y Cristina Maestre derrochan dominio técnico y expresivo.



Obra: Visillo

Lugar: Teatro Central 19 de enero

Compañía: Baldo Ruiz y Paloma Calderón / GPN Producciones

Coreografía y Dirección: Baldo Ruiz

Dramaturgia: Baldo Ruiz, Sonia Astacio, Eloína Marcos

Espacio sonoro: Esteban Garrido, Baldo Ruíz

Iluminación: Carmen Mori

Intérpretes: Paloma Calderón, Sara Canet, Cristina Maestre

Calificación: ***