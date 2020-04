Paco Camino: retazos de la vida de una gran figura

Paco Camino nació en la muy taurina Camas el 15 de diciembre de 1940. Desde muy pequeño se familiarizó con el ambiente taurino ya que su padre había llegado a torear como novillero bajo el apodo de Rafaelillo de Camas. Su progenitor le acompañaría después en calidad de banderillero en sus primeros escarceos toreros. El primer traje de luces lo vistió en la localidad onuense de Cumbres Mayores en 1954 junto al que luego sería su compadre y compañero de tantas y tantas tardes, el diestro sevillano Diego Puerta. Juntos estaban destinados a marcar toda una época del toreo junto a otros matadores fundamentales. Pero ésa era aún una historia por escribir cuando se asomó por primera vez a aquella placita serrana...

El gran lanzamiento de Paco Camino, en realidad llegaría muy lejos de su tierra y después de su debut con picadores en la plaza de Zaragoza, el 7 de septiembre de 1958. Se abría así una meteórica y sobresaliente trayectoria como novillero que le puso a las puertas de la alternativa, celebrada en Valencia en la inusual fecha del 17 de abril de 1960 -Domingo de Resurrección aquel año- al calor del alboroto montado por sus triunfos precedentes. Este mismo viernes se cumplen 60 años de la efemérides que estaba destinada a marcar la historia inmediata...

Camino recibió los trastos de matar de manos de Jaime Ostos y en presencia de Mondeño. Los toros del evento pertenecían al hierro de Urquijo y el neófito cortó un trofeo de cada uno de sus enemigos. El camero ya era matador de toros. No tardaría en instalarse en una primera fila, la de los años 60, en la que van a pulular grandiosas figuras. 1960 es la puerta abierta a una nueva era del toreo en la que Paco Camino, junto a diestros de la talla de El Viti o Diego Puerta, será uno de sus puntales imprescindibles. El nuevo diestro no tardará en circular por las ferias, labrándose un cartel de lidiador tan capaz y cerebral como artista: un virtuoso en el manejo de capote y muleta además de un as de espadas.