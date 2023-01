¿Qué tiene el 23 de enero para que mueran tantos pintores?

Doré fue siempre en la misma línea, porque no solo alcanzó celebridad por El Quijote , sino también por la Biblia y por la Divina comedia . Fue él quien sirvió la imagen clásica que generaciones de lectores comunes y artistas de otras disciplinas tuvieron de personajes tan legendarios como los que aparecen en esos libros del canon occidental hasta bien entrado este siglo. Doré nació en Estrasburgo y con solo quince años fue contratado por Charles Philipon para que hiciera una litografía por semana. Con veinte años, ilustra obras de Lord Byron y eso le abre las puertas para ilustrar a escritores ingleses, como ocurrió de hecho con El cuervo de Edgar Allan Poe. La inspiración para ilustrar El Quijote la encontró en España, evidentemente, pues en 1862 viajó por todo el país con el barón Davillier. Cuando le tocó el turno a Londres , después de firmar un contrato con la editorial Grant & Co por 10.000 libras esterlinas al año, al éxito comercial se le sumaron las críticas de quienes se escandalizaron de que Doré mostrara la pobreza londinense. Qué atrevimiento. El periódico Art Journal lo acusó de “fantasioso más que de ilustrador”, pero a partir de ahí le llovieron los encargos.

Veinte años antes de morir Doré, nacía Edvard Munch, capaz de convertir todas las emociones humanas en arquetipos de la vida anímica del hombre moderno. ¿Qué es, si no, lo que representan Don Quijote y Sancho Panza, según nos descubrieron los románticos? El idealismo y el pancismo que se encierran y mezclan dentro de cualquiera de nosotros en proporciones relativas a nuestras personalidades y circunstancias.

Munch abundó en sus obras en todos los sentimientos humanos que el expresionismo iba a explotar a continuación: la soledad (Melancolía), la angustia (El grito), la muerte (Muerte de un bohemio) o el erotismo (El beso). Munch llegó a decir que al igual que Leonardo da Vinci diseccionó cuerpos para conocer al ser humano, él intentaba diseccionar almas para llegar a lo más profundo aún. Y a sí mismo se tomó como modelo para su cuadro más famoso, como apuntó en 1892 al explicar la génesis de El grito: “Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve; me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza”.