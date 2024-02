‘RHMS’: una experiencia única para revivir una película de culto

Una enorme y jugosa boca roja, con grandes dientes blancos, sobre un fondo negro. No hay lugar para la duda: estás adentrándote en el universo de The Rocky Horror Picture Show. Tanto los fans más acérrimos de la mítica película de 1975 como quienes no la conozcan tendrán la oportunidad de ‘vivir’ este clásico el próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero de la mano del espectáculo Rocky Horror Madness Show.