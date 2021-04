Una mirada masculina para retratar a la mujer maltratada

Un hombre en la última fase de una enfermedad terminal, una hija que no quiere acompañarlo en sus últimos momentos y una madre que le lee la carta que la anterior le escribe. Ese es, a grandes rasgos, el argumento de la novela de Juan Manuel Márquez presentada este martes en ‘La Estación de las Letras’ de La Rinconada. Una historia que, lejos de pintar a una hija cruel como pudiese aventurar el somero adelanto, retrata las huellas y las secuelas que un maltratador ha dejado en madre e hija y la liberación de ambas en la exposición de su sufrimiento.

La novela resultó ganadora – entre un total de 566 obras presentadas – en la edición número 39 del premio de novela corta ‘Gabriel Sijé’, convocado por la Fundación Caja Mediterráneo. Sin embargo, al no publicarla la entidad, fue la editorial DonBuk, de La Rinconada, la que la ha llevado hasta los lectores. Y tras un año de pandemia, ha podido ser presentada, ante un público que ya ha conseguido desentrañarla y apostar por su mensaje de igualdad y superación.

La presentación de esta novela – en un acto dirigido por la periodista María José Jiménez Flor, Pepa Violeta – ha introducido también la perspectiva de género en ‘La Estación de las Letras’ , la octava edición de la feria del libro de La Rinconada. “Un viaje a través de los libros para aprender y mejorar la visión del mundo”, según la definió la conductora del acto, en este caso desde el feminismo.

Márquez no ha sufrido ni ha sido testigo de violencia de género en su entorno. A pesar de ello, “motivado por la indignación que me produce el más mínimo conato de maltrato, he intentado aportar algo que penetrara en alguna conciencia que pudiera ser sanada”, explicó el autor con respecto a la escritura de esta novela.