Llegan las rebajas de enero a ‘retar’ a los continuos descuentos y promociones

Las rebajas tradicionales de invierno y verano tienen desde hace doce años, cuando se publicó la normativa que permitió la liberalización de la actividad comercial, el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos.

Todo ello hace que esas imágenes de largas colas que mostraban los telediarios ya no se vean, según el portavoz de CECU que, sin defender las restricciones a las rebajas que había antes de 2012, advierte de que la actual situación está generando «un consumismo desaforado e innecesario y a su vez muchos problemas medioambientales».

Por eso desde la confederación, aunque admiten que las rebajas pueden ser una «muy buena oportunidad para comprar cosas» que se necesitan, hacen hincapié en que hay que ejercer un consumo «responsable y crítico» frente a la cultura del «usar y tirar que genera grandes cantidades de residuos que se exportan a terceros países».

«Comprar por comprar no solo afecta a nuestro bolsillo. Es producir de forma innecesaria», según el experto, que aconseja a los que decidan sacar ‘a pasear’ estos días las tarjetas de crédito fijarse un presupuesto máximo, realizar una lista con lo necesitan adquirir y no recurrir a créditos rápidos para comprar aquello que no es prioritario.