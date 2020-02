Manuel Pellegrini, una alternativa costosa para el banquillo

Muy fina es la línea que mantiene a Rubi al frente del Real Betis. El técnico catalán, que no ha recibido excesivas críticas en los últimos encuentros que su equipo ha disputado en el Benito Villamarín (la grada ha acusado más a la directiva), tiene que afrontar en las próximas jornadas ligueras, nada más y nada menos, que cinco finales. Es más, cabe la posibilidad de que ni siquiera las alcance.

Valencia, Real Madrid, Sevilla, Granada y Bilbao son los cinco rivales venideros del conjunto verdiblanco, siendo cruciales los tres primeros que auguran demasiadas nubes negras sobre el futuro de Rubi al frente del banquillo. Amén de la primera crisis que viviera, esta segunda sí que parece ser definitiva (por lo menos de cara a la siguiente temporada), por lo que en las oficinas de la entidad heliopolitano trabajan para tener, en caso de cese, un sustituto de garantías que dirija al equipo más allá de lo que resta de campaña.

El primer nombre que se ha barajado es el de Manuel Pellegrini, ex entrenador del West Ham inglés. Su fichaje se antoja muy complicado, dado los emolumentos que exigiría el chileno, que cuenta con un elevado caché. Además, según apuntan desde As, el técnico exigiría firmar por varias temporadas, algo que, realmente, no se vería con malos ojos en el club bético, siempre y cuando se llegue a un acuerdo asumible por su ficha. De concretarse su incorporación, Pellegrini se sentaría en su cuarto banquillo en España, tras pasar por Villarreal, Real Madrid y Málaga.

Este mismo diario deportivo también vincula a Javi Gracia en este sondeo, repitiendo su nombre en la lista de futuribles, dado que ya sonó para el banquillo durante la primera crisis de Rubi. El navarro, que viene de dirigir al Watford (también de la Premier League), tampoco saldría económico.