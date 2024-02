Muere Aurelio Sánchez, el padre de Joaquín

Aurelio Sánchez, padre de Joaquín, leyenda del Betis, ha fallecido este miércoles a los 78 años, tras agravarse su estado de salud mientras se encontraba ingresado en el hospital del Puerto de Santa María.

A través de las redes sociales son muchos los que han querido expresar su cariño a Joaquín y a su familia. El mismo Real Betis Balompié, en su perfil de la red social X, ha mostrado su «más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz», rezaba en el post publicado.

Para su padre, Aurelio, solo tiene palabras de agradecimiento: “mi padre significa eso, mi padre en toda la palabra, en todo lo que significa ser un padre. Si no hubiera sido Por él a lo mejor tampoco hubiera cumplido mi sueño. Cuando estaba en las categorías inferiores del Betis, el que me traía y me llevaba en el coche tantoa los entrenamientos como a jugar los partidos era él y el que me daba para poder manternerme aqui y vivir aquí era él. Él ya no solo conmigo, con mi otro hermano (Ricardo) puso mucha fe a la hora de que pudiéramos cumplir nuestro sueño. No pudo ser con mi hermano Ricardo, y al final lo vio en mi”.