«No creo que la celebración de la Copa haya influido en el empate»

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, declaró este lunes en rueda de prensa, tras el 0-0 que firmó su equipo ante el Getafe, que no cree que la celebración por la consecución de la Copa del Rey «haya influido en el empate».

El entrenador del conjunto verdiblanco se marchó satisfecho por el trabajo de sus jugadores. Sobre todo, en el primer acto, en el que dispuso de hasta cuatro ocasiones para ponerse por delante en el marcador.

«No creo que haya influido mucho la celebración de la Copa. Los primeros 45 minutos, fenomenal a todos los niveles. Tuvimos tres o cuatro ocasiones con remates y paradas de su portero. Nos diluimos no sé si por desgaste físico o por méritos del Getafe. Salimos con un punto más de los que llegamos. Me habría encantado sumar de a tres. Hay enfrentamientos directos y queda mucho. El punto es valioso, pero menos importante que haber conseguido los tres», dijo.

«Nos diluimos en la segunda parte. Un empate justo. No era fácil. En los equipos que pelean por la salvación hay exceso de motivación. Empezamos bien en el primer tiempo y con las tres o cuatro ocasiones que tuvimos pudo cambiar el partido», insistió.

Pellegrini reconoció que «emocionalmente» sí hubo «bastante desgaste» después de una semana alegre tras superar al Valencia en la final de la Copa del Rey. Por eso, aplaudió a sus jugadores por el partido que firmaron en el Coliseum.

«Por eso me dejó contento el primer tiempo. En el segundo, nos diluimos. El Getafe tuvo mérito. Intentamos entrar por ambas bandas pero no encontramos espacios y ya no pudimos generar más ocasiones. Mientras las matemáticas den hay que jugar las opciones en la cancha. Descontamos un punto, pudieron ser dos. Ahora al Barcelona, otro rival directo. Quedan cuatro partidos y vamos a intentar pelear», concluyó.