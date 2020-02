Bryan Gil se muestra «feliz» tras dar un paso «necesario»

Bryan Gil, que jugará como cedido hasta final de temporada en el Leganés, quiso agradecer la apuesta que han hecho por él los madrileños, una operación "necesaria para ambas partes".

"Quiero darle las gracias al club por esta oportunidad. Estoy muy feliz. No ha sido ni difícil, ni fácil. Era necesario por ambas partes. No era sólo un fichaje para venir aquí, sino venir mentalizado para ayudar al equipo y crecer", comentó.

"El Leganés ha confiado en mí. He querido también confiar en ellos. Por eso y por la falta de minutos vengo aquí", agregó durante su presentación, en la que estuvo acompañado por el delantero Miguel Ángel Guerrero y el director deportivo Txema Indias.

En cuanto a su técnico, Javier Aguirre, opinó: "Me sorprendió su actitud desde el primer día. Mete mucha caña a los jugadores. A mí desde el primer día me ha transmitido confianza. Estoy agradecido. Eso de entrar en el once lo tiene que decidir el míster. El trabajo y el sacrificio lo pondré. Las opciones de jugar me las dará él".