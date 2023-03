Fijo discontinuo: más seguro que ser temporal, pero no el empleo deseado

«Yo creo que da mucha más seguridad que un contrato eventual, que no sabes si te van a llamar o no», explica Esther, jefa de cocina en un comedor escolar del sur de Madrid que lleva más de treinta años trabajando con un contrato fijo discontinuo.

En una conversación con EFE, Esther cuenta que siempre ha tenido la seguridad de que iba a trabajar el curso siguiente, ya que sus dos meses de inactividad coinciden con el parón veraniego, si bien apunta que «no es la misma estabilidad» que tiene un indefinido ordinario, porque no cobra igual los meses que está inactiva, en paro, ni el total de las pagas extraordinarias.

Añade que mantener en el tiempo esta fórmula ha sido posible porque la fuente de ingresos principal en su hogar es su marido y que preferiría poder trabajar un mes más y luego tener su mes de vacaciones, «como tiene la gran mayoría de gente».

Mario, carretillero en John Deere, cuenta que comenzó con un contrato temporal de seis meses, pero que, como salió adelante la reforma laboral, le hicieron fijo discontinuo y estuvo en 2022 otros seis meses así, hasta que entró en inactividad a principios de año.

«No voy a estar seis meses y luego no me llamarán nunca más, tengo en principio asegurado que me van a llamar mientras que surja trabajo», destaca, e indica que a finales de febrero volvió a su puesto.

Además, al tener ese contrato, puede participar en procesos de promoción interna con los que conseguir un contrato indefinido ordinario, algo a lo que no tenía acceso siendo temporal.

«Se puede vivir de eso», señala Iván, músico con contrato fijo discontinuo en una empresa que activa su contrato para los eventos, que se acumulan principalmente en verano, de gira, mientras que el resto del año la actividad se reduce a algunos fines de semana.

«Te da esa garantía de que cuando necesiten un servicio como el que tú prestas van a contar contigo», afirma Iván.

Para Víctor, profesor de música en un instituto privado y profesor de flauta travesera en un conservatorio privado y en extraescolares de otro colegio, tener tres contratos fijos discontinuos le aporta estabilidad económica y laboral, pero dice verse en desventaja «en comparación con otros compañeros que son directamente fijos», a lo que suma el inconveniente de los desplazamientos al estar pluriempleado.