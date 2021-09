Manuel Barea Velasco reelegido presidente de FEICASE por unanimidad

Posteriormente se trató el tema del IV Congreso FEICASE, donde se dio conocimiento tanto del cambio de fecha para llevarlo a cabo, el 21 de octubre, como del lugar, las instalaciones de La Ciudad del Conocimiento, un edificio multifuncional dependiente del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Los motivos del cambio de ubicación no han sido otro que el de poder garantizar las medidas de prevención del Covid19 en lo que a mantener la distancia mínima de seguridad se refiere, no sólo en el espacio donde se desarrollaría el Congreso (Auditorio) si no también en la zona expositiva de stands.

Alterando el Oren del Día establecido, se pasó a celebrar la Asamblea General Extraordinaria para elección de nueva Junta Directiva. Para ello, antes de pasar a la votación y tal y como marcan los Estatutos, se conformó la Mesa Electoral presidida por el propio secretario general y por los miembros asociados de mayor y menor edad, respectivamente, que estaban entre los presentes.

Tras llevar a cabo la votación por el método de «mano alzada» se proclamó, por unanimidad, a D. Manuel Barea Velasco como presidente de FEICASE, comenzado así su 8º mandato consecutivo al frente de la misma.

Como conclusión del acto y último punto del Orden del Día, se presentó una nueva herramienta que se pondrá a disposición de las empresas asociadas. En concreto se trata de una MARKETPLACE que se denominará «Sabor&Fragancia». Esta herramienta se trata de un espacio en Internet en el que las empresas podrán vender sus productos, no sólo al consumidor final, sino también entre ellas mismas. Los técnicos encargados de confeccionar esta herramienta explicaron su funcionamiento y el objetivo que se pretende con ella.