El poderoso imperio de la Premier League

El balón ya ha echado a rodar en Inglaterra y España. Y ya se ha disputado el primer título continental. El Sevilla Fútbol Club acaba de perder su sexta Supercopa de Europa ante un equipo inglés que, hace unas décadas, era el segundo de la segunda ciudad más importante de Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola. Mendilíbar puso al once de gala de la temporada pasada y el larguero evitó traer para la capital de Andalucía el ansiado trofeo. Pero de nuevo, ganó el equipo inglés de los petrodólares. Esperemos que el viernes nuestra selección española femenina se tome la revancha ante el conjunto pross.



Es un ejemplo entre muchos de cómo el fútbol inglés, con la creación en 1992 de la Premier League, ha experimentado una expansión y notoriedad enormes. Desde el país donde naciera el balompié hemos hablado con Jimmy Burns (Madrid, 1953), periodista experimentado y nieto del prestigioso médico y científico madrileño Gregorio Marañón. Hablar con él ha sido toda una experiencia tras leer su último éxito, ‘La premier League: Historia, presente y futuro de la mejor liga del mundo’. Coincido en el subtítulo, mal que le pese a Javier Tebas y a Rubiales.

Una amena y colorista historia de la mejor liga del mundo trufada de anécdotas y curiosidades alrededor de propietarios, managers, jugadores, fans y WAGS (Wifes and Girlfriends). Ferguson, Klopp, Guardiola, Arteta, Beckham, Cantona, Rashford, Haaland, Salah o las Leonas cobran vida en estas páginas.



-Un libro sobre la Premier League en la época de las redes sociales y de expertos en fútbol inglés por doquier. ¿Cómo fue la idea de dejarlo todo por escrito?

Ya tengo libros con lectura internacional que he escrito sobre temas significativos de la historia del futbol, como las biografías sobre Maradona, extensos relatos sobre el Real Madrid y el FC Barcelona, y el fútbol español (De Rio Tinto a La Roja), por no hablar de la rivalidad entre Messi y Ronaldo. Me quedaba una asignatura pendiente, conmemorar el treinta aniversario de la fundación de la Premier League desde mi perspectiva como un anglo-español. Espero que el resultado haya sido una amena historia (pasado, presente y futuro), con las curiosidades, los personajes, los clubes, hinchas, o los momentos más destacados e icónicos.

¿Cómo es que no se dedicó al periodismo deportivo?

Ya sé que el fútbol puede ser considerado como el reflejo de la vida, con sus pasiones, sorpresas, perjuicios, derrotas y victorias, la esperanza y la desilusión. Pero mi vida profesional la he dedicado, durante más de treinta años, también a cubrir otros temas que van más allá de lo estrictamente deportivo, como corresponsal en varios países, dando un enfoque más amplio en el terreno político, cultural y sociológico. Y esto se refleja en todos mis libros, ya que mis lectores más leales son tanto futboleros como no futboleros.



-Sin desvelar mucho sobre el libro, ¿Cuál fue el principal motivo por el que los clubes ingleses cambiaron el formato de liga y consiguieron convertirse en la mejor del mundo?

Creo que el detonante de la gran renovación en el futbol inglés ocurrió el 15 de Abril de 1989, cuando se produjo unos de los peores desastres de la historia del deporte en el estadio de Hillsborough, en la ciudad de Sheffield. Aquel día noventa y siete aficionados del Liverpool murieron aplastados por la multitud en un partido contra el Nottingham Forest. De allí vimos grandes reformas, sobre todo en la modernización de estadios y la manera de jugar el fútbol. Se puede resumir como una apuesta de proyección global basada en derechos de televisión e inversión en excelentes entrenadores y grandes jugadores, compartiendo los ingresos entre los clubes participantes que pasarían a ser veintidós.

-No obstante, durante un tiempo, la liga española se apoderó de ese calificativo. ¿Cree que lo seguiría manteniendo hoy?

Creo que hay un dato significativo. Los ingresos por TV de la Premier superan al ingreso televiso combinado de La Liga y La Bundesliga. También es cierto, y está estrechamente relacionado, que varios clubes ingleses, cada temporada, luchan por el título de campeón y una plaza en Europa, y otros tantos que compiten a brazo partido o luchan por evitar el descenso en partidos llenos de dramatismo, convirtiendo la Premier en el espectáculo deportivo más competitivo y con más seguidores del mundo. Hay que contrastar esto con La Liga donde el espectáculo principal durante muchos años ha sido la rivalidad entre el Madrid y el Barça, aunque hoy se echa de menos a los balones de oro Messi y Ronaldo.



-Ha trufado con numerosas anécdotas el libro, muchas de ellas en un asiento frente al verde. ¿Con cuál se quedaría de todas ellas?

Durante la pandemia del COVID se cancelaron partidos y otros se jugaron en estadios vacíos de público. A finales de 2020, el internacional inglés y jugador del Manchester United Marcus Rushford lidero una campaña solidaria de comidas gratuitas a las familias más desfavorecidas que pasaban hambre. Fue un ejemplo de activismo social, convirtiéndole en un héroe nacional de puro derecho.



-¿Siguen teniendo tanto poder el grupo de los Big Five?

Los cinco clubes más involucrados en la fundación de la Premier fueron Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, y Everton. Hoy en día, el Chelsea y el Manchester City pesan más fuerte que el Tottenham y el Everton, y con más poderío; pero el Tottenham tiene un reto esta temporada: reforzar su plantilla después de la marcha a Alemania de su icono Harry Kane.

-Sin embargo, han aparecido nuevos rivales, como el Leicester, que intentan robarle protagonismo a los grandes e históricos clubes. ¿Cómo ve el panorama de estos nuevos guerreros en el futuro más cercano?

Es verdad que dedico un capítulo titulado Los improbables zorros al Leicester, que el 2 de mayo de 2016 se proclamó campeón de la Premier por primera y única vez. Fue un momento memorable para muchos aficionados, ya que hasta entonces se había asentado el dominio de los clubs más grandes. Aunque el Leicester acabo la última temporada descendiendo, sobreviven otros guerreros que juegan bien y dan espectáculo con recursos moderados pero equipos buenos como el Brentford y el Brighton. También está el Newcastle que ha reforzado su plantilla gracias a una gran inversión de los saudís y se ha clasificado para la Champions League tras veinte años de ausencia.

-Un momento clave del fútbol inglés fue la llegada de los petrodólares o del capital extranjero. ¿Cree que es ético para el fútbol convertir clubes centenarios en satélites de clubes-estado de dudosa reputación?

He mencionado el éxito del Newcastle. Allí también está el campeón Ingles y Europeo Manchester City para no hablar del Chelsea que, como describo en mi libro, tuvo una historia prolongada de trofeos durante el largo y controvertido régimen del Ruso Abramovich hasta que el gobierno ingles le declaro ‘persona non grata’ después de la invasión de Ucrania. Personalmente no considero ético que ciertos estados usen su inversión para blanquear su reputación de violación de derechos humanos en el país de origen. Pero aunque varios colegas del mundo del periodismo están de acuerdo conmigo-la verdad es que desgraciadamente hay hinchas y seguidores que no tienen un sentido ético, sino un comportamiento apasionado dentro del campo bordeando la locura y la intolerancia y les gusta ganar a todo costa.



-¿Cantoná, Beckham, Rooney o Cristiano Ronaldo?

Cada uno está destacado como iconos en mi libro, aunque jugaron en la Premier en diferentes épocas de su historia: Cantona, el francés rebelde y poeta; Beckham, la primera súper-estrella futbolera; Rooney, el más feo y gordo de los cuatro, aunque un luchador de pura sangre anglo-sajona; y Cristiano Ronaldo, el narcisismo, el atletismo y la brillantez. Todos genios a su manera.

-De entre los Managers, ¿Con quién se queda de la larga lista?

Me gusta Klöpp, por sentir como ninguno el alma y sentimiento del Liverpool, un club con el himno más sentimental y solidario que conozco -You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo o sola ), aunque sea extranjero.



-Explíqueme un poco mejor todo lo que rodea a las WAGS en el fútbol inglés...

WAGs es un acrónimo que fue utilizado en una época pasada por ciertos escritores sensacionalistas para degradar a las esposas o novias de los futbolistas masculinos más destacados de La Premier. Doy algunos ejemplos, pero dedico más espacio al hecho más positivo de que hoy las mujeres no necesariamente se definen por sus maridos y siguen sus propias carreras. Dedico varias páginas el fenómeno del fútbol femenino que cada día arrastra detrás de el a más seguidores, tanto en Inglaterra como en España.



-Se dijo en los mentideros futbolísticos que el Brexit afectaría a su liga. Al contrario, vive su mejor época a nivel económico y de derechos televisivos, así como de reparto entre clubes. Nadie puede pugnar con las ofertas inglesas. ¿Cómo es esto posible?

El Brexit ha afectado más a los emigrantes de pocos recursos, estudiantes y trabajadores y jugadores más pobres, ya que la libre circulación de personas y de bienes comerciales que existía antes cuando el Reino Unido estaba en la Union Europea está ahora sometido a un régimen proteccionista de permisos restrictivos. Esto no afecta a los derechos televisivos, ni , hasta el da de hoy, a las inversiones en entrenadores y jugadores extranjeros de un salario muy superior al que gana el ciudadano medio.

-A pesar de todo, la selección masculina inglesa sigue sin despegar. No así la femenina. ¿A qué es debido?

Es verdad que la selección masculina inglesa no ha vuelto a ganar un mundial desde 1966, pero en los últimos años hemos visto cómo la entrada de jugadores y entrenadores extranjeros han subido el nivel de La Premier; y el éxito comercial, a su vez, ha llevado a un aumento de inversión disponible en las academias de fútbol de la cual surgen una nueva generación de jugadores jóvenes con un gran futuro. Destaco, entre otros, a Bukayo Saka, Phil Soden, Jadon Sancho, Declan Rice y Jude Bellingham, etc.

Sin duda el ser proclamadas Las Leonas campeones de Europa en el Verano del 2022 en Wembley fue una gran celebración, en un magnífico ambiente en Wembley, sin violencia y sin perjuicios. Como hijo de padre británico y madre española ha sido una gran alegría para mí ver tanto a Inglaterra como a España progresar en el mundial femenino, así que, gane quien gane, las dos plantillas han sido ejemplares abanderadas de sus respectivos países demostrando gran fortaleza, creatividad y buen comportamiento hasta de nobleza en su compasión y respeto hacia el rival derrotado.

-¿Está el fútbol femenino en Inglaterra igual de asentado que en España?

Yo diría que ambos países el futbol femenino está ganando un gran y bienvenido seguimiento y detrás de eso vendrá más inversión, aunque hay una desigualdad significativa y yo diría injustificada entre el salario que gana una estrella del mundo masculino y una del mundo femenino. Al final de todo, espero que las mujeres influyan con su sentido de solidaridad humana y que no se dejen convertir en simples máquinas de dinero.



-¿Quo vadis, Premier League?

Como escribo en mi libro, espero que la Premier League encuentre la manera de seguir siendo no solo más abierta al mundo, sino un verdadero emblema del juego limpio, más ética, además de genuinamente redistribucionista. Esto daría lugar a una historia inglesa positiva que nos llevaría a un futuro del cual podrán seguir disfrutando aficionados de todo el mundo.



-¿Qué le falta a la Liga Española para llegar a toserle a la Premier League?

Menos política interna y nacionalista y más enfoque en producir una Liga realmente competitiva y con dominio del idioma inglés.



-¿Son Tebas o Rubiales las mejores personas para dirigir los dos máximos estamentos futbolísticos de España?

No quiero ponerles en juicio aquí. Lo único que pienso es esto: en el fútbol, igual que en la vida y la sociedad en general, hay que tener líderes con un sentido de civismo y el bien común; y la organización del fútbol comercial y profesional tiene que ser transparente y responsable.