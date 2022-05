La UEFA advierte contra la reventa y anulará las entradas ofrecidas en internet

La UEFA ha advertido contra el "mercado secundario" de venta de entradas para las inminentes finales europeas y ha recordado que rastreará la oferta de boletos en internet y procederá a su cancelación si están en manos de vendedores no autorizados.

"Todas las entradas" para las finales de la Liga Europa (18 de mayo en Sevilla), la Liga Conferencia (25 de mayo en Tirana) y la Liga de Campeones (28 de mayo en París) "son emitidas por la UEFA y están sujetas a estrictos términos y condiciones que prohíben su publicidad, reventa o transferencia no autorizada", indica el organismo continental en un comunicado.

"Por lo tanto", avisa, "cualquier entrada que se ofrezca a la venta por parte de terceros en internet (incluyendo las redes sociales, los centros de venta online y las plataformas de venta de entradas secundarias) se considera una violación de esas condicione" y la UEFA "tomará medidas, que incluyen la cancelación de entradas, cuando identifique anuncios no autorizados".

La asociación futbolística europea invita a los aficionados a no caer en la trampa de personas que ofrecen entradas en internet y que "a menudo no están en posesión de las que dicen tener a la venta, a pesar de exigir precios desorbitados".

También recuerda que pueden circular entradas falsas, "como ha ocurrido en anteriores fases finales", y que sus propietarios "no podrán acceder a los estadios".

La venta de entradas al público en general la realiza exclusivamente la UEFA y los clubes participantes en cada final han recibido una asignación.

"Aunque la UEFA entiende que habrá aficionados que no hayan tenido éxito en su solicitud de entradas, se les recomienda encarecidamente que no viajen a la final sin boletos o las adquieran en el mercado secundario. Con el fin de mantener la seguridad de los aficionados, los poseedores de entradas deben saber que se llevarán a cabo controles y que las autoridades locales de las ciudades sede tomarán medidas contra la reventa no autorizada de entradas", advierte el organismo.