Virtudes y asuntos pendientes de España

El empate de la selección española ante Alemania mostró un puñado de virtudes de un equipo con un sello claro, que no especula y sabe competir ante cualquier rival, pero, por primera vez en el Mundial, asuntos pendientes de resolver si quiere llegar lejos en la competición.

No es la primera vez. Ya lo hizo en casa de la campeona de Europa, Italia, o ante la vigente campeona del mundo, Francia. La selección española de Luis Enrique garantiza un buen nivel ante las grandes. Es un equipo incomodísimo para el rival, que domina desde la posesión, con movimiento ofensivo continuo de sus tres atacantes y la llegada desde segunda línea de jugadores muy jóvenes con gran frescura y descaro.

Su segundo gol mundialista en dos ratos para reivindicar la figura del 9 ante Japón. Y si no le llega la oportunidad, ha demostrado su hambre saliendo desde el banquillo. Nadie en la historia de la selección marcó más que él en esa situación, con 9 de sus 29 marcados así.

Fue la única novedad de Luis Enrique en su equipo titular, respondiendo a la idea que tenía en ambos laterales y que no podrá ejecutar en la banda izquierda por la lesión de José Luis Gayá. La rotación es su apuesta en una demarcación en la que su nivel de confianza es el mismo entre César Azpilicueta y Dani Carvajal.

Aunque lo cierto es que al madridista, que no jugaba desde el 7 de noviembre, se le vio falto de ritmo y confianza. No aportó nada ofensivamente porque no se incorporó al ataque y sufrió la calidad de Jamal Musiala. Comparado con Azpilicueta, que es el jugador de la selección que más ocasiones generó con sus centros en el primer partido, salió perjudicado de cara a la elección para medirse a Japón.