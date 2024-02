Peligra el fútbol para 500 niños de Torreblanca: «Sin las instalaciones, perderemos todos nuestros equipos»

El barrio sevillano de Torreblanca ha sufrido recientemente un duro revés en el futuro deportivo de sus jóvenes. Ubicado al este de la ciudad en la periferia, es un distrito muy humilde, —el que menos renta bruta media de España tiene con 10.780 euros—, que ha visto en serio riesgo quedarse sin el futuro futbolístico de los más de 500 niños que entrenan en el Centro Deportivo Los Caños tras no poder optar a los requisitos técnicos y económicos que el anterior equipo de gobierno del PSOE licitó para la explotación de dichas instalaciones que llevan 12 años regentando los dos equipos. Si acaba sucediendo, Rafael Ceballos, presidente del Torreblanca CF advierte que «causarán baja todos los equipos federativos y de IMD que tenemos».

Tras hablar con el actual equipo del Ayuntamiento, fuentes de la delegación de deportes aseguraron que se sacaron unos pliegos que hizo el IMD (Instituto Municipal de Deportes) en su día y se presentaron los candidatos. «Cuando nuestro equipo se incorporó, la mesa de negociaciones estaba formada. Hablamos de un pliego que se licitó en febrero de 2023 con David Guevara (PSOE) al frente de la concejalía de Deporte», añadieron desde el consistorio.

Informan también desde la concejalía que este jueves terminaba el plazo para que todas las partes presentasen documentación y requerimientos. Lo próximo es que vaya al consejo de gobierno del IMD. En unas semanas, cuando se apruebe, se conocerá la licitación definitiva.

El presidente del Torreblanca ha querido explicar la labor social que llevan haciendo en el barrio desde hace mucho tiempo y cómo se han sucedido las cosas en estos 12 años que han gestionado las instalaciones en Los Caños: «desde que el Ayuntamiento vendió el terreno antiguo que teníamos en el barrio nos mandaron a estas instalaciones». Al inicio el consistorio entró como junta rectora, pagaban luz y agua y Diablos Rojos y Torreblanca se encargaban del mantenimiento y de pagar al guarda. «A los cuatro años sacaron un concurso para licitarlo, nos presentamos sólo nosotros a través del presidente de los Diablos antiguos, Juan Carlos, los dos clubes yendo siempre de la mano, y se firmó un documento con Juan Espadas y ganamos», narra Ceballos.

Al comienzo, los equipos torreblanqueños recibieron una subvención de 22.000 euros al año repartidos en dos pagos semestrales, con lo que hacían frente al cuidado de las instalaciones y al pago de los focos del campo, del material deportivo y los empleados. «La situación era compleja ya que pagábamos 36000 euros de luz de los focos al año. Entre las subvenciones, las cuotas de nuestros niños de 150 euros anuales, las más bajas de toda Sevilla, el alquiler del campo y el ambigú, que es externo, íbamos haciendo frente a los pagos».

El innegable esfuerzo de los dos clubes puede haber no sido suficiente en estos momentos, aunque Minerva Salas, delegada de Deportes, aseguró que «ningún club se va a quedar fuera de ninguna instalación», y apostilló que «es un proceso en el que caben todas las alegaciones posibles. No nos hemos pronunciado porque no está adjudicado todavía».

En aras de dar a conocer hasta qué punto el esfuerzo de las dos entidades ha sido mayúsculo estos años atrás, los responsables de los equipos cuentan que «las mejoras se han hecho con préstamos personales por valor de hasta 60000 euros para la colocación de focos led con tal de aminorar el coste de la luz de años anteriores», y añaden: «las instalaciones están impecables, Diablos hizo un gimnasio, nosotros la sala de juntas. Hay uno de mantenimiento al que hay que pagarle, un guarda, seguros sociales... Ahora mismo en la junta rectora somos 4 de Diablos y 4 de Torreblanca. Como no solemos llegar hemos puesto dinero nosotros, pero ahora tenemos déficit y con la situación actual nadie quiere poner por temor a perderlo».

Si las alegaciones de Torreblanca CF y Diablos no llegan a prosperar la única solución puede ser llegar a un acuerdo con CD Vencedores, club que por lo hablado con las entidades será el ganador: «no tenemos nada en contra de ellos, han ganado la licitación de forma legal, pero llegado el caso sería difícil negociar porque lo que queremos es que nuestros niños sigan disfrutando de jugar al fútbol pagando las mismas cuotas, sin que haya un incremento de las mismas».