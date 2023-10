Rugby y mujeres: El futuro que llega (y IV)

Punto débil como jugadora: Juego al pie, no se me da bien dar patadas ni ver el momento oportuno para darla

Juega al rugby porque... lo he practicado desde que tenía 3 años y me ha encantado

Un sueño por cumplir jugando al rugby: Me encantaría poder jugar en la selección española y formar parte de un equipo de división de honor que me permita seguir formándome como jugadora

Azul Martín Presa

Edad: 14

Club en que juega actualmente: CRC Pozuelo

Puesto que ocupa en el campo: delantera, normalmente 8 o flanker.

Un jugador o jugadora referente que siempre tienes presente: Zahía Pérez y Cheslin Kolbe.

Juega al rugby porque... porque es un deporte que, a parte de ser entretenido, te hace pensar y usar la cabeza. No se trata solo de chocar unos contra otros como la gente cree, involucra muchas jugadas, reglas, respeto y compañerismo. Me llamó la atención el hecho de que no tenga tanto público femenino como otros deportes y es una cosa que me alegraría ver cambiar durante los años que juegue

Fortaleza como jugadora: No tengo miedo al contacto, me puedo considerar valiente, por lo que en el tema de choque y defensa puedo llegar a destacar

Punto débil como jugadora: Mi carácter. Por culpa de este, puedo perder la paciencia fácilmente y eso es algo que puede llegar a no ser de ayuda en el campo

Un sueño por cumplir jugando al rugby: Un sueño que siempre tendré, y es común a las jugadoras, es jugar en la selección española, pero si no se logra me gustaría llegar a ser parte de un equipo en el que se note una conexión y buen ambiente entre compañeras

_______________________________________

Claudia García Mesa

Edad: 16

Club en que juega actualmente: Escoriones Granada

Puesto que ocupa en el campo: Primera línea ( uno y talonadora)

Un jugador o jugadora referente que siempre tienes presente: Kasandra Sylla

Juega al rugby porque... me hace olvidar todo lo malo y desconectar completamente de todo; y cuando estoy jugando solo pienso en cada placaje y cada balón que cojo para atacar. Además, me ha hecho conocer a gente increíble

Fortaleza como jugadora: Chocar contra la defensa cuando estoy en ataque y lanzamiento de touch

Punto débil como jugadora: No agacharme lo suficiente para placar

Un sueño por cumplir jugando al rugby: Jugar con la gente que más quiero de otros equipos y poder jugar en la selección andaluza con las chicas

_______________________________________