Sevilla se prepara para el Zurich Maratón 2024: más élite, más internacional y más participación

El objetivo, además de los récords del circuito, será volver a facilitar la consecución de mínimas para los Juegos Olímpicos -hasta 25 se lograron en 2023- y seguir sumando récords nacionales, como los 15 que se han batido en las dos últimas ediciones.

Ayad Lamdassem ha declarado que viene a por todas a Sevilla, e intentará batir el récord de España. "Soñar es gratis, así que vamos a probar a ver qué sale, porque he entrenado mucho y me he preparado para estar al más alto nivel en Sevilla, donde estoy muy contento de volver. Voy a salir a tope para no solamente ganar la plaza para los Juegos Olímpicos, sino para romper la barrera de las 2 horas y 6 minutos de hace dos años (2:06.25)", comentó.

En cuanto a la participación popular, se agotaron los 12.000 dorsales disponibles con más de 2 meses de antelación, y se ha batido el récord histórico de participantes extranjeros con más de 5.700 corredores llegados de más de 100 países distintos.

Además, será la edición con mayor cantidad de mujeres inscritas de su historia, con 2.100 féminas (17,5%). Asimismo, serán más de 3.131 los corredores andaluces y se esperan más de 150.000 espectadores repartidos por el recorrido.

El Zurich Maratón de Sevilla forma parte de Las 5 Grandes de Zurich, el primer circuito de maratones de España. El desafío consiste en acabar las carreras de Barcelona, Madrid, San Sebastián, Sevilla y Valencia.