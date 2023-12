Un jockey hospitalizado en la jornada de carreras en el hipódromo

La tercera jornada en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” de la Ciudad de Dos Hermanas estuvo marcada por emocionantes carreras. Los entrenadores Óscar Anaya y Sandro Tsereteli lograron dobletes ganadores, al igual que el jockey Nico Valle.

El hipódromo recibió a una gran audiencia en un día soleado y agradable, con las gradas llenas. Destacaron las victorias dobles de los entrenadores mencionados y del jockey argentino Nico Valle. Sin embargo, la jornada se vio empañada por un incidente en la quinta carrera, donde tres caballos estuvieron involucrados y el jockey Borja Fayos tuvo que ser hospitalizado debido a una rotura de clavícula.

La primera carrera, el Premio Asociación de Comerciantes San Sebastián, fue ganada por Incredit con una excelente monta de la jocketa Cristina Pérez. En la segunda carrera, el Premio Asociación de Comerciantes Cristo de la Vera Cruz, el vencedor fue Origen con la fusta del jinete argentino Nico Valle.

Las siguientes pruebas, ambas hándicap divididos de 1900 metros en la pista de arena para caballos y yeguas de tres años en adelante, tuvieron como ganadores a Sigmund, montado por Nico Valle y entrenado por Óscar Anaya, y a Pasapalabra con Nicolás de Julián como jinete.

La jornada culminó con el Premio Comerciantes Agrupados FENACO, una carrera accidentada en la que solo terminaron Capoeira y Go With The Wind. El jockey Borja Fayos fue trasladado al hospital tras un incidente en la curva de Montequinto, mientras que los otros dos jinetes implicados, Nico Valle y S.P. Silva, no resultaron heridos en sus respectivas caídas.