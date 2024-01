Sevilla y su provincia estarán separadas en Fitur

Sevilla acudirá la próxima semana a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, que se inaugura el miércoles 24, con importantes novedades, entre ellas, el hecho de contar con un stand propio. «Eso no quiere decir que la ciudad no vaya a tener presencia y su sitio en el stand de Andalucía y que no pueda compartir con la Diputación».

Así lo ha asegurado el alcalde, José Luis Sanz, durante el acto de presentación de la agenda de la ciudad en Fitur, celebrado en la antigua fábrica de Artillería, donde ha estado acompañado por miembros de su equipo de gobierno y del sector, como los presidentes de la asociación de empresas turísticas, de hoteles y del Puerto de Sevilla, entre otros.

«La Diputación y la provincia son un complemento perfecto para esta gran capital. Pero consideramos, como hemos dicho siempre, que Sevilla tiene un discurso propio para vender que requiere, por tanto, una agenda propia para trabajar y que, por tanto, necesita un espacio propio en Fitur», ha subrayado el regidor.

El stand estará situado entre el pabellón 7 y el pabellón 9 «que no va a dejar indiferente a nadie, que va a vender nuestras señas más identitarias: una ciudad en la que convive tradición y modernidad en perfecta armonía, y con uno de los conjuntos históricos más importantes de Europa».

Al respecto, el grupo internacional SFDK, «que abandera desde hace tres décadas el movimiento rap», protagoniza un vídeo «que mezcla tradición, vanguardia y costumbrismo, y que presenta escenas del día a día de la ciudad». «Nuestro gran patrimonio material lo conocemos ya, nuestro gran patrimonio inmaterial es el que también tenemos que hacer un esfuerzo por vender», ha apostillado Sanz.

En este sentido, la agenda de la ciudad contempla más de 200 reuniones con profesionales donde «se definirán planes de promoción internacional, la firma de convenios, como el de la confederación española de agencias de viaje, y reuniones que van a continuar con la senda de la sostenibilidad y el turismo inteligente»; ello, sin olvidar encuentros con «muchas compañías aéreas: no renunciamos a esas conexiones nes directas que Sevilla tanto necesita».