Chabolismo en España, el otro problema de la vivienda

Uno de los casos más mediáticos del chabolismo en España es el de la Cañada Real Galiana de Madrid, un asentamiento en el que viven más de 7.000 personas, -2.500 menores-, que discurre a lo largo de unos 14 kilómetros entre Madrid capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid.

Dividido en seis sectores afectados por distintas problemáticas, las administraciones implicadas (los tres Ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y el Estado) firmaron en 2017 un pacto para acabar con décadas de marginalidad, sin que aún se hayan resuelto todos los problemas. Dos son los más acuciantes: la inseguridad y la falta de luz en algunas zonas.

Desde el año 2007 la Cañada es el mayor supermercado de la droga en España para beneficio de grandes clanes, unas organizaciones que engullen a las que van siendo desarticuladas por la policía; de hecho, agentes de las brigadas policiales que actúan allí lo consideran uno de los puntos más hostiles del territorio nacional.

Y el otro problema, más reciente, es la falta de electricidad que desde octubre de 2020 afecta a cerca de 4.000 personas, entre ellas más de un millar de niños.

Son los habitantes de los sectores V (ubicado entre Madrid y Rivas Vaciamadrid) y VI (desde el cruce de Cañada con la A-3 hasta Getafe), que hasta esa fecha tenían suministro eléctrico pese a que la toma no era legal: el asentamiento se levantó en un terreno catalogado como rústico, no urbanizable, por lo que no se pueden instalar contadores.

Los primeros cortes comenzaron en 2019, temporales y breves, hasta que el 2 de octubre de 2020 comenzaron a ser recurrentes.

A día de hoy, la situación sigue “exactamente igual”, según denuncia Ángel García, secretario de la asociación de vecinos Cañada Real Galiana, que acusa a las administraciones competentes de hacer “oídos sordos” de los requerimientos de las entidades vecinales, que han llevado sus quejas hasta la UE.

De hecho, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa pidió en octubre de 2022 a España que restablezca inmediatamente el suministro eléctrico y, si eso no fuera posible, que ofrezca a los afectados una vivienda alternativa.