De Chorente a los libros de historia

La noche electoral de su primer gran triunfo, Ana Pontón se fue a un rincón del restaurante santiagués donde el BNG vivió esa jornada para darle el pecho a su hija Icía, nacida a comienzos de ese 2020. Ilustraba un rasgo del carácter de quien ya puede ser catalogada como una referencia histórica para el nacionalismo gallego tras romper con 25 escaños el récord de 19 conseguido precisamente hace cuatro años. Era celosa de su intimidad, sin ganas de exponer más de lo necesario. Sin embargo, en esta campaña, jaleada en las redes por fieles del Bloque pero también por los votantes de izquierda que han encontrado en ella un referente, no solo abrió la gira para pedir el voto en su casa familiar, con su madre a su derecha y su padre a su izquierda, sino que protagonizó un vídeo con este y con su hija paseando por el monte, apelando a la emotividad de un 18-F al que llegaba lanzada en las encuestas.



Hasta su ascenso a la cima del BNG en 2016, cuando asumió la Portavocía Nacional, la carrera política de Pontón se ajustó a los cánones ortodoxos de una organización poco flexible y guiada por la Unión do Povo Galego (UPG), la fuerza hegemónica en el frente de partidos que hasta la quiebra de Amio era el Bloque. Desde entonces, no existen fuerzas con peso relevante al margen de la U. Sin embargo, una vez asumido el timón, Pontón se ha caracterizado por ofrecer un giro heterodoxo en el Bloque, un relevo generacional, con mayor protagonismo de las mujeres y un cambio discursivo en el fondo y las formas, evidenciando las lecciones aprendidas de la nueva política de izquierda durante la década pasada. En lugar de tantas citas a Castelao y a la independencia, Pontón habla de sanidad, servicios sociales y las cosas del comer, ofreciendo una versión adaptada a los nuevos tiempos, donde importa menos el dogmatismo y la pureza ideológica que los objetivos.



El carácter de la dirigente se forjó en una aldea de menos de 400 habitantes, de la que salió hacia Sarria para estudiar BUP y luego COU, el equivalente al actual Bachillerato. Allí, algunos familiares comenzaron a decirle que el castellano les parecía más bonito que el gallego, idiomas que combinaba. Luego sucedió algo que la hizo decantarse por la lengua propia. “Me pasó con una compañera en segundo de BUP, con 15 años, que me dijo ‘a mí háblame bien, háblame en castellano’. Hasta ese momento alternaba entre gallego y castellano; desde ese día decidí hablar todo en gallego”, explica ella en la biografía Descubrindo Ana Pontón, elaborada por el escritor y militante del BNG Suso de Toro.



Allí, en Sarria, también acudió a su primer mitin, protagonizado por el histórico Xosé Manuel Beiras, que en 1997 lograría 18 escaños situando al BNG como segunda fuerza política en Galicia. Solo se repetiría en 2020 y en 2024, en ambos casos con mejores resultados y con Pontón como líder indiscutible.