El fracaso escolar se multiplica por 15 entre los niños gitanos

El último informe de la Fundación Secretariado Gitano, que lleva por título Situación educativa del alumnado gitano en España y que se ha presentado hoy en un aula del colegio público Santa María de Madrid, alerta sobre la desigualdad educativa del alumnado de esta etnia en la última década, que sigue igual o peor. Seis de cada diez estudiantes gitanos no titulan en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Concretamente, según se desprende del citado estudio, el 62,8% de los chicos gitanos ni siquiera llegan a 4º de ESO, un porcentaje que contrasta dolorosamente con el 4% que no lo hace en el resto de la juventud española, o incluso con ese 13% de los estudiantes de nuestro país que no continúa estudiando después de la Secundaria.

La Fundación, que trabaja desde más de 40 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población en el contexto europeo, ha alertado hoy de que los niveles educativos de la población gitana no solo están muy alejados de la media de la población española, sino que la brecha se agranda, según ha explicado la presidenta de la institución, Sara Giménez. Algo más del 40% del alumnado gitano deja los estudios, en cualquier caso, al cumplir los 16 años. El abandono escolar, tan temprano, se produce por la mayor repetición de cursos y el progresivo desfase educativo. Dicho de otra forma: los niños gitanos repiten demasiado y terminan aburriéndose. ¿Las causas? En el informe se apunta al contexto social en el que viven los hogares gitanos, con unas tasas de pobreza del 87%, la falta de respuesta del sistema educativo para ofrecer una enseñanza inclusiva y la alta concentración y segregación del alumnado gitano en determinados centros escolares.

Piden un plan específico estatal

En este sentido, la Fundación Secretariado Gitano reclama avances en la equidad educativa con la puesta en marcha de un plan específico de orientación, apoyo y refuerzo educativo de cobertura estatal, continuado y a largo plazo “para revertir la situación de fracaso escolar y abandono temprano del alumno gitano”. Por otro lado, ha solicitado la incorporación gratuita de toda la población gitana a la educación infantil para combatir la desigualdad ya en edades tan tempranas. Y demanda mecanismos correctores para revertir y prevenir la situación de segregación escolar.