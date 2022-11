El PP ve una «vergüenza» que Irene Montero no dimita

"¿Por qué no rectifican y asumen su error?", se ha preguntado Romero durante su intervención, antes de instar al resto de grupos parlamentarios a apoyar su iniciativa que, según ha señalado, es también "un clamor en la sociedad". "Si no lo hacen, lo hará Alberto Núñez Feijóo en cuanto lleguemos al Gobierno", ha declarado.

La propuesta del PP ha sido descalificada durante el debate por los propios socios en el Gobierno, que han defendido el contenido de la Ley de 'solo sí es sí'. La secretaria de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández, ha señalado que, el PP, en materia de Igualdad "siempre ha manejado dos escenarios: se oponen y recurren las medidas o acaban asumiendo a rebufo las posiciones del PSOE".

La portavoz del PSOE ha señalado que las normas que avanzan en derechos de las mujeres "siempre se han convertido en grandísimos consenso sociales" frente a la postura 'popular' y ha reprochado a los representantes del principal partido de la oposición que "no sean sensibles" a las políticas que generan "mayor seguridad de las mujeres". "Solo son sensibles si huele a rentabilidad política", ha apuntado.

De forma similar ha hablado la representante de Unidas Podemos en el debate, Sofía Castañón, quien ha recordado que el mismo PP que se "autoproclama impulsor del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" es el mismo que "lo incumple" lanzando campañas sobre este tema "culpabilizando" y "responsabilizando" a las mujeres en Galicia.

Castañón ha usado el eslogan de dicha campaña --'No debería pasar, pero pasa'-- para señalar que "hay quien ve en chicas borrachas una oportunidad para tener sexo esa noche", que "si se tiene pareja no cabe que te diga que no", que hay quien "se organizan en un chat para violar", quien "graba videos sin consentimiento y los difunden", quien "ve jolgorio en una violación grupal", quien "no ve agravante en una situación de superioridad" o quien "exige a una niña de 5 años que diga que no cuando es agredida". "Por eso la Ley del 'solo sí es sí' explicita la formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género", ha señalado, además de recordar que la norma también incluye medidas de "educación, prevención, acompañamiento y protección" de las víctimas.