Felipe González, categórico y muy crítico con la ley de Irene Montero

En este marco, el exdirigente socialista ha aprovechado para criticar los populismo, aunque «sin dirigirse», ha dicho, «a nadie». «El populismo consiste en dar respuestas simples a problemas complejos, como los problemas complejos no dejan de ser complejos, hay que buscar un culpable de que esa respuesta simple no produzca resultados», ha concluido Felipe González.

Por ello, cree que « cuando uno se equivoca, tiene que corregirlo y no pedir que le corrijan lo que uno hace mal ». Considera, además, que «la ley está mal hecha» porque «la cadena de decisiones basándose en la propia ley no es un defecto de jueces machistas, es absurdo, es un defecto de fabricación y, quien se equivoca, tiene obligación de rectificar y tenían que haber rectificado la ley inmediatamente».

«Puede haber jueces machistas, seguramente, también primeros ministros machistas y no machistas, ésta es una generalización bastante inútil, lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley », ha explicado González en una entrevista grabada emitida este viernes en Antena 3 en alusión a la Ministra de Igualdad, Irene Montero.

«Si han pretendido tipificar lo que ocurrió en Cataluña, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna normativa europea», ha asegurado en la misma entrevista en Antena 3. «Lo que digo es que la norma que conozco no es homologable con Europa si trata de tipificar los comportamientos de septiembre de 2017 en Barcelona», ha aclarado.

Preguntado acerca de si considera, tal y como apunta Javier Lambán, que hay una deriva en la que el País Vasco está desconectado y Cataluña va en camino, Felipe González dice que «hay menos tensión que en 2017 sin duda», pero no se puede saber si el problema está «más cerca o más lejos de resolverse».

Felipe González ha comparado las reglas constitucionales con los cimientos de un edificio. «Aunque no se vean a simple vista es en lo que se fundamenta después el edificio», ha explicado, a la par que ha advertido que si alguien no cumple con estas reglas está incumpliendo su promesa a la Constitución.

Eso sí, ha asegurado que «la falta de respeto a la Constitución» que supone tener más de cuatro años bloqueado el CGPJ «no se puede justificar porque usted presente una reforma de la Ley de sedición». A su juicio, esta no puede ser una excusa porque hace uno, dos o tres años no había esta polémica por la sedición y tampoco se pusieron de acuerdo para renovar el órgano de elección de los jueces.

En concreto, sobre si trató de convencer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llegar a un acuerdo, el expresidente ha asegurado que «ha hablado con todo». «Con todos», ha enfatizado el socialista, que cuenta que todos le han dicho que «se renueva ya». «Me parece de una grave responsabilidad que tengamos durante cuatro años al CGPJ en 'stand by'. Imagínese que un Gobierno decide que no va a convocar elecciones porque no ve las condiciones», ha apostillado.

Por último, en relación con los nombramientos del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional, el socialista ha admitido que «personalmente» no le gusta que se haya elegido como magistrado al exministro de Justicia Juan Carlos Campo. «Pero no quiebra ninguna norma ética», ha afirmado a continuación.