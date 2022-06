Vox, ¿cómo vas a cerrar Canal Sur?

Suponiendo que Vox lograra cerrar Canal Sur, ¿dónde iba a recolocar a su plantilla? Gran parte de la misma ha entrado por oposición en el ente público andaluz. ¿Qué es esto? ¿El siglo XIX, cuando Sagasta y Cánovas se repartían el poder y cuando se sentaba uno en la poltrona echaba a la calle a los funcionarios que el otro había colocado? Menos mal que se instauró sólidamente la carrera de funcionario con la que tanto ciudadano no funcionario mantiene una relación de amor-odio.

Todo poder necesita su comunicación

Vox no es tonto, la pequeña estructura mediática que lo apoya -Libertad Digital, OKDiario, entre otros-, demuestra que es consciente de una máxima que ha recorrido toda la Historia: toda estructura de poder necesita una estructura mediática que intente que ese poder se mantenga como tal todo el tiempo que le sea posible mediante la modelación de las mentes ciudadanas. Vean el ejemplo macro-estructural de la configuración de las mentes en contra de Putin y a favor de Zelenski, a manera de western clásico: el bueno (Zelenski), los feos (Viktor Orbán y Erdogan) y el malo (Putin).

En la guerra civil, Franco fundó lo que hoy es RNE y la Agencia EFE mientras Queipo de Llano y otros se encargaban de la radio, todo bajo un mando único y una propaganda inequívoca y unívoca. Cuando falleció el llamado caudillo, la UCD copó RNE y TVE. El estado era aún incluso dueño de aproximadamente el 25 por ciento de la SER. La COPE seguía a los herederos de la derecha y ultraderecha. Desde TVE, la UCD nos lavaba el cerebro a los andaluces para que no fuéramos a votar el 28-F de 1980 o bien optáramos por el no a la autonomía plena al nivel de las “nacionalidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia. Lo que ocurrió es que, por fortuna, la gente no siempre actúa como los medios desean.

Felipe González se vio con más de diez millones de votos en 1982 y tuvo que crear su estructura mediática, de eso se encargó el grupo Prisa de Polanco. En esos años ochenta se fueron fundando las televisiones autonómicas, Canal Sur era “La Nuestra”, según aseguraba la publicidad. No era “la nuestra”, era, sobre todo, la del PSOE.